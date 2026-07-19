“Fantasy Melody” Il Lirico fa tappa  a Nuoro e Cabras 

Domani alle 21 in piazza Sebastiano Satta a Nuoro e dopodomani alle 21 nella piazza Is Ballus a San Giovanni di Sinis, Cabras, si tiene il terzo appuntamento di “Rotte Sonore Summer 2026”, rassegna musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari, che prevede un accattivante concerto dal titolo “Fantasy Melody”, con Jacopo Rivani, giovane direttore (ma è anche diplomato in tromba) con un’apprezzata carriera già ben avviata, che si esibisce, per la terza volta, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

Il programma prevede: Jurassic Park: tema musicale di John Williams; Forrest Gump Suite di Alan Silvestri; Pirati dei Caraibi: Suite di Klaus Badelt e Hans Zimmer; Hook: Capitan Uncino, The Flight to Neverland di John Williams; Colazione da Tiffany: Moon River di Henry Mancini; Harry Potter e la pietra filosofale: Suite (Il meraviglioso mondo di Harry) di John Williams; La Bella e la Bestia: Ouverture di Alan Menken; Tom & Jerry: tema musicale di Scott Bradley; Star Wars: tema musicale di John Williams.Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora circa e non prevede l’intervallo. Prezzi biglietti San Giovanni di Sinis: 20 euro (primo settore), 15 euro (secondo settore), 10 euro (terzo settore). Il concerto a Nuoro è ad ingresso libero.

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