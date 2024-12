Fantastiche e spaventose “Creature” 

Roberta Vanali, cagliaritana, critica e curatrice d’arte, saggista. Ora è tornata in libreria con un volume per La Zattera. Ci vuole spiegare il cuore di queste sue “Creature”?

«Ho pensato che la mitologia sarda è parte di una tradizione secolare e si è tramandata principalmente in forma orale. Così, con “Creature” ho deciso di contribuire a una codificazione».

Infatti queste figure e le loro storie le sono giunte proprio attraverso i racconti di sua nonna, come racconta nel libro.

«Sì, mia nonna mi ha iniziata con Momoti e su Buginu. Ho vissuto molto tempo con lei e mi ha insegnato tante cose tra cui alcune delle creature leggendarie che poi sono approdate in questo volume».

Che origini aveva sua nonna?

«Era nata a Cagliari ma aveva origini napoletane».

Un mix comune in città soprattutto nel secolo scorso.

«E sì, lei era casteddaia nell’anima e anche una grande cuoca legata alla tradizione della cucina campana».

Ci sono dunque i mostri, i demoni, le streghe e le anime perdute figlie di quella tradizione orale sarda. Poi però lei ha aggiunto alle parole le opere d’illustrazione dando un’identità artistica precisa a quell’immaginario.

«Ho coinvolto ventotto tra quelli e quelle che sono secondo me i più interessanti illustratori e grafici sardi. Ad ognuno ho assegnato una creatura e ognuna di esse è stata realizzata ad hoc per la pubblicazione. Ex novo. Ero certa dei risultati perché mi sono affidata a professionisti di spessore».

Quali sono le creature e le firme scelte per affiancarle?

«Ammutadore ad Andrea Casciu; Bruxia a Giorgia Atzeni; Buginu a Ilenia Loddo; Caddos Birdes ad Alessio Massidda; Carru de Nannai ad Ermenegildo Atzori; Carru de Sa Morti ad Andrea Asili; Coga a Daniela Demurtas; Cuarbeddu a Veronica Chessa; Erchitu a Federico Neeva; Filonzana a La Fille Bertha; Gentiles a Marco Tanca; Iscultone a Monica Serra; Jana a Daniele Serra; Luxia Rabbiosa a Daniela Spoto; Maimone a Maria Francesca Melis; Mama de su Bentu a Berenice La Ruche; Mama de su Frius a Kiki Skipi; Maria Farranca a Paola Cassano; Maschinganna ad Agnese Leone; Momoti a Mario Onnis; Musca Macedda a Eleonora Gambula; Orcu a Enea; Panas a Carol Rollo; Pundacciu a Matteo Freom; Reula a Gianluca Marjani Marras; Stria a Giulia Sollai; Traigolzu a Davide Gratziu; Tragacorgios a Sara Pilloni».

Come è avvenuta, invece, la loro selezione?

«Sono tutti artisti e artiste con cui collaboro da diversi anni. Figure trasversali che si occupano anche di grafica, muralismo, gadget e tatuaggi. Nomi che hanno un approccio multidisciplinare fondato su una commistione di linguaggi che va dalla musica al cinema, dalla pubblicità al fumetto tra cultura alta e cultura bassa come quella urbana e mediatica. Ma soprattutto artisti che si muovono tra suggestioni che dal gotico arrivano al perturbante fino all’horror».

Poi c’è la copertina affidata a un nome che per fama e commissioni ha varcato da tempo i confini nazionali.

«Sì, a Daniele Serra, illustratore di caratura internazionale, sue diverse copertine per il mercato anglosassone di Stephen King, pluripremiato e non ultimo disegnatore di Dylan Dog, ho affidato la copertina. Si tratta di una Jana».

Sfogliando il libro nasce una voglia. Sa quale?

«Onestamente, no».

Una mostra. Ci sarà un momento in cui vedremo tutte insieme queste opere esposte?

«Assolutamente sì, probabilmente con la prossima presentazione. Non ho ancora fissato le date ma sono in programma alla The Social Gallery a Quartu e a Cagliari al Ghetto oltre che nello spazio Iscandula alla Marina, ma ci sono tanti altri inviti».

