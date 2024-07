Fantastic Negrito! Mister Grammy stasera a Sa*rock 

È una vera leggenda del blues contemporaneo Fantastic Negrito, ospite di punta, questa sera alle 21, nel cartellone del Sa*rock Festival 2024. Vincitore di tre Grammy Awards nella categoria Best Blues Album e fresco di uscita del suo nuovo singolo “Undefeated Eyes” ft. Sting (altro protagonista dell’estate sarda, live il 3 agosto alla Forte Arena), il cantautore americano si prepara a sbarcare a Sarroch per un’imperdibile prima volta dal vivo in Sardegna. Una produzione originale ed esclusiva Mis Factory e Diapason che segna con un evento di caratura assoluta la terza edizione del festival dedicato alla musica indie nazionale e non. Accanto a quelli per i live degli altri protagonisti della manifestazione - Elaphi, Jon Spencer, Gazebo Penguins, The Devils, Gods Of Gamble e Tre Allegri Ragazzi Morti - i biglietti per il live di Fantastic Negrito, in apertura al quale si esibiranno i sardi Sarram, South Sardinian Scum e Pier, sono disponibili nei consueti circuiti.

Che show!

Fautore di un’incredibile miscela di hard blues, soul, funk, roots, americana ed r’n’b, Fantastic Negrito è un vero e proprio animale da palcoscenico e nella splendida cornice della Villa Siotto, che ospiterà tutti i concerti e gli spettacoli in cartellone, porterà tutta la carica di una musica necessaria. Sin dal primo album del 2017, “The Last Days Of Oakland”, e poi attraverso una serie di lavori indimenticabili, come “Please Don’t Be Dead”, “Have You Lost Your Mind Yet?” e l’ultimo “White Jesus Black Problems”, ispirato alla storia d’amore interrazziale ed illegale dei suoi antenati (una serva bianca e uno schiavo di colore nella Virginia del 1750), album accompagnato da un film e, poi, tradotto in versione acustica nello splendido “Grandfather Courage”, Negrito ha sempre impresso un forte impegno sociale alla sua musica, intrecciando un sound esaltante e testi imbevuti di antirazzismo, anticapitalismo e profonde riflessioni sul senso di una società, che ci vuole soli e in guerra gli uni con gli altri.

Supereroe

Classe ’68, nato in Massachusetts, ottavo di quindici figli di una famiglia mussulmana, Xavier Amin Dphrepaulezz (vero nome dell’artista), ad oggi, ha vissuto almeno tre vite. Innamoratosi della musica ascoltando Prince e cresciuto artisticamente da autodidatta, la sua seconda vita inizierà nel ’93, col trasferimento a Los Angeles, dopo essere stato vittima di una sparatoria, ma sarà il terribile incidente automobilistico, che lo lascerà in coma per quattro settimane, con gravi ferite alla mano destra - una tragedia per un chitarrista, per cui abbandonerà la musica, fino al 2014 - ad innescare il lungo processo di redenzione, da cui nascerà Fantastic Negrito.

