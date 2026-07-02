Fantastic Negrito, Casino Royale, Sa Razza 

Dalle scene internazionali alla Sardegna arriva oggi a Cagliari, alle 20 al Lazzaretto di Cagliari, il progetto “Vibes in Black” organizzato da Vox Day sotto la direzione artistica di Davide Catinari. Una serata esplosiva, tre artisti sul palco per un evento che scandaglia le radici e le diramazioni contemporanee della musica afroamericana, declinandola tra blues internazionale, sperimentazione urbana e rap identitario. Un evento dove Fantastic Negrito, premio Grammy Award, svetta in una line-up d’eccezione che schiera anche i milanesi Casino Royale e i sardi Sa Razza.

Fantastic Negrito rappresenta oggi la voce più autorevole e innovativa del blues contemporaneo mondiale. Se è vero che l’artista ha vissuto dieci vite, come hanno scritto i critici, ha imparato qualcosa da ognuna e oggi l’eclettico musicista di 50 anni dal nome impronunciabile, Xavier Amin Dphrepaulezz, è un sopravvissuto che ha parecchie cose da dire e non sbaglia un colpo nel dipingere il suo mondo con il rosso, il blu e il nero delle sue tre anime: funk, blues e rock. Il suo live è il rito catartico di un artista che ha trasformato una vita di cadute e rinascite in un’architettura sonora complessa e travolgente.

Sotto i riflettori di “Vibes in Black” anche i Casino Royale in occasione della ristampa celebrativa in doppio LP di “Sempre più vicini”, ovvero il ritorno di un’opera seminale che ha ridefinito la musica italiana e consacrato i Casino Royale come una delle band più visionarie e influenti della loro generazione. Grande ritorno, questa sera, anche per i Sa Razza, pionieri assoluti e pilastri storici del rap isolano e nazionale. La band rappresenta il fulcro primordiale dell'hip-hop prodotto in Sardegna.

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