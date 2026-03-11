Fantastic Negrito, Casino Royale e Sa Razza 

Dalle scene internazionali a Cagliari il 3 luglio arriva all’Arena in Fiera il progetto “Vibes in black” organizzato da Vox Day sotto la direzione artistica di Davide Catinari.

Un evento, con tre artisti sul palco, che scandaglia le radici e le diramazioni contemporanee della musica afroamericana, declinandola tra blues internazionale, sperimentazione urbana e rap identitario. Sul palco Fantastic Negrito, tre volte premio Grammy Award, i Casino Royale e Sa Razza.

Fantastic Negrito rappresenta oggi la voce più autorevole e innovativa del blues contemporaneo mondiale. Se è vero che l’artista ha vissuto dieci vite, come hanno scritto i critici, ha imparato qualcosa da ognuna e oggi l'eclettico musicista di 50 anni dal nome impronunciabile, Xavier Amin Dphrepaulezz, è un sopravvissuto che ha parecchie cose da dire e non sbaglia un colpo nel dipingere il suo mondo con il rosso, il blu e il nero delle sue tre anime: funk, blues e rock’n’roll.

Poi, ecco, anche i Casino Royale in occasione della ristampa celebrativa in doppio Lp di “Sempre più vicini”, ovvero il ritorno di un’opera che ha ridefinito la musica italiana e consacrato la band di Alioscia (e Giuliano Palma sino alla fine degli anni ‘90) come una delle più visionarie e influenti della loro generazione, capace di emergere dal fermento dell'underground milanese di quegli anni per imporre un linguaggio estetico totale.

Atteso ritorno sul palco il 3 luglio anche per i Sa Razza, pionieri assoluti del rap isolano. La band rappresenta il fulcro primordiale dell'hip-hop prodotto in Sardegna, una realtà capace di unire l’urgenza delle criticità locali alla fierezza delle proprie radici.

