VaiOnline
Verso l’estate.
12 marzo 2026 alle 00:33

Fantastic Negrito, Casino Royale e Sa Razza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalle scene internazionali a Cagliari il 3 luglio arriva all’Arena in Fiera il progetto “Vibes in black” organizzato da Vox Day sotto la direzione artistica di Davide Catinari.

Un evento, con tre artisti sul palco, che scandaglia le radici e le diramazioni contemporanee della musica afroamericana, declinandola tra blues internazionale, sperimentazione urbana e rap identitario. Sul palco Fantastic Negrito, tre volte premio Grammy Award, i Casino Royale e Sa Razza.

Fantastic Negrito rappresenta oggi la voce più autorevole e innovativa del blues contemporaneo mondiale. Se è vero che l’artista ha vissuto dieci vite, come hanno scritto i critici, ha imparato qualcosa da ognuna e oggi l'eclettico musicista di 50 anni dal nome impronunciabile, Xavier Amin Dphrepaulezz, è un sopravvissuto che ha parecchie cose da dire e non sbaglia un colpo nel dipingere il suo mondo con il rosso, il blu e il nero delle sue tre anime: funk, blues e rock’n’roll.

Poi, ecco, anche i Casino Royale in occasione della ristampa celebrativa in doppio Lp di “Sempre più vicini”, ovvero il ritorno di un’opera che ha ridefinito la musica italiana e consacrato la band di Alioscia (e Giuliano Palma sino alla fine degli anni ‘90) come una delle più visionarie e influenti della loro generazione, capace di emergere dal fermento dell'underground milanese di quegli anni per imporre un linguaggio estetico totale.

Atteso ritorno sul palco il 3 luglio anche per i Sa Razza, pionieri assoluti del rap isolano. La band rappresenta il fulcro primordiale dell'hip-hop prodotto in Sardegna, una realtà capace di unire l’urgenza delle criticità locali alla fierezza delle proprie radici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia