Fantascienza al servizio di una solida narrazione 

È pratica non comune quella di realizzare in Italia un film di fantascienza. I motivi risiedono soprattutto nelle premesse di base che un progetto del genere porta con se, dai costi ingenti di costumi e scenografie al tipo di narrativa ben poco in sintonia col tono delle produzioni interne. Eppure, anche su basi così sconfortanti, capita una tantum d’imbattersi nell’eccezione, scoprendo un titolo capace d’ispirarsi all’immaginario avveniristico e possedere al contempo i tratti distintivi del miglior cinema d’autore. Stesso raro accostamento può vantarlo “Another End”, ultima fatica del regista Piero Messina che dopo “L’attesa” del 2015 torna a dirigere un’accurata selezione di star internazionali per dare forma alla sua visione artistica.

La storia

In un futuro coincidente quasi sotto ogni aspetto alla nostra epoca, la ricerca scientifica trova una soluzione inedita al dramma della perdita: subire un lutto imprevisto crea emorragie spirituali che paiono impossibili da arrestare, ma se attraverso una simulazione potessimo riportare in vita la persona amata e seguire un graduale percorso verso il distacco? È il compito che la società Aeterna si prefigge raccogliendo le memorie degli individui deceduti e promuovendo un programma di sostegno per coloro rimasti in solitudine. Ai candidati viene proposto di trasferire il vissuto del soggetto scomparso in un ospite denominato “locatore”, che pur avendo sembianze differenti mantiene intatti i comportamenti e le esperienze pregresse. Dopo varie titubanze, anche Sal decide di tentare la procedura e ritrovare Zoe, la compagna morta a seguito di un incidente. Più è il tempo trascorso insieme più sembra non esser cambiato nulla da quel fatidico giorno, ma il rigido protocollo prevede una durata limitata dell’esperienza. E se invece il tempo a disposizione non fosse sufficiente? Ricordando a tratti le impressioni provate nel delicato “Her” di Spike Jonze, il respiro disteso e malinconico che percepiamo fin dai primi attimi di proiezione, tra i colori freddi e l’intensità delle note musicali, permea tutto lo scenario in un diretto prolungamento con lo stato interiore del protagonista. Alla potenza visiva delle riprese, che nell’equilibrio azzeccato di poeticità e realismo trasmettono perfettamente l’incomunicabilità del senso di privazione, si associa una scrittura dall’intreccio accuratamente congegnato, utile a sviluppare senza incoerenze le azioni dei personaggi e gli snodi di trama che, di volta in volta, riescono a conciliare credibilità e sorpresa. Stesso grande merito va riconosciuto agli attori, primo fra tutti Gael García Bernal per essersi avvalso dell’esperienza consolidata sul set con maestri del calibro di Alejandro Iñárritu regalandoci un’interpretazione struggente, in bilico tra la fragilità riservata e l’angoscia soffocante, capace per di più di suggerire efficacemente lo stato di smarrimento che, in una realtà simile, proveremmo noi stessi con le tecnologie futuribili qui esposte. Dimostrando soprattutto che, aldilà del genere, la solidità della narrazione può far davvero la differenza, “Another End” colpisce per la complessità e maturità dei suoi elementi. Un titolo che incentiva a un po’ più di azzardo, e testimonia quanto i buoni auspici per un’alternativa futura alla più consueta realtà cinematografica non manchino di certo.

