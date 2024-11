Fanno festa Salvini e tutti i sovranisti Il centrosinistra si divide in Italia e Ue 

Paura e incertezza. Il trionfo di Donald Trump coglie l’Unione europea nel suo momento di grande debolezza. Pur essendo atteso, in realtà il ritorno del tycoon alla Casa Bianca lascia il Vecchio Continente in una sorta di limbo, alla ricerca ancora del bandolo nella matassa nella gara per la competitività globale. In Italia è partita una corsa a chi è più vicino a Trump. A chi ha creduto di più e da prima alla sua vittoria. Il primo è Matteo Salvini. Che ricorda di essere l'unico ad essersi dichiarato pubblicamente fin dall'inizio trumpiano doc mentre «altri nel centrodestra la pensavano in modo diverso, è evidente. Per l'economia italiana», la vittorio di Trump, «è una buona notizia, vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Il tema della pace è determinante per i prossimi anni». E poi punge: «La lotta all'immigrazione clandestina spero che venga affrontata da tutti con maggior rigore».

Meloni e Mattarella

Istituzionali i toni con cui Giorgia Meloni saluta la vittoria di Donald Trump: «Le più sincere congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti, commenta dopo aver sentito Trump per telefono. «Italia e Stati Uniti sono nazioni “sorelle” legate da una alleanza incrollabile». Elezione attesa e anche un po’ temuta per quel cambio di strategia in politica estera, e commerciale (i dazi), che potrebbe materializzarsi con il ritorno in sella del tycoon. Anche Sergio Mattarella nel fare gli auguri a Trump, ricorda che Roma ha la ferma volontà di lavorare d'intesa con Washington. Ma I dazi, i conflitti, e il ruolo che dovrebbe giocare l’Ue sono le grandi questioni che agitano in modo trasversale anche il centrosinistra, tra il Pd che parla di «brutta notizia» e il Movimento 5 Stelle che si augura ora, con Trump, la «fine delle guerre».

Terremoto Ue

In Europa “brucia” tutti il premier magiaro: l’esultanza di Viktor Orban e di tutto il sovranismo europeo è stata totale. «Una vittoria necessaria al mondo», ha scritto Orba su X. Ma a celebrare The Donald sono stati tutti i Patrioti per l'Europa: dall’olandese Geert Wilders, fino a Marine Le Pen, che ha parlato di «nuova era politica».

Le cancellerie

Da tutte le cancellerie europee sono arrivate puntuali le congratulazioni per il nuovo alleato americano nel segno della «storica» amicizia transatlantica. Emmanuel Macron si è detto pronto a lavorare con Trump, Ursula von der Leyen si è congratulata per la vittoria del repubblicano invitandolo a lavorare «ad un’agenda transatlantica forte». Donald Trump sarà il convitato di pietra del duplice vertice che avrà luogo a Budapest: prima la riunione della Comunità Politica europea, poi il Consiglio europeo informale tutto incentrato sui report di Mario Draghi, che illustrerà il suo lavoro. I capi di Stato e di Governo dell’Ue faranno un primo esame della situazione alla luce della vittoria di Trump.

Centrosinistra diviso

I partiti del centrosinistra guardano con occhi diversi al voto americano. «È un giorno buio, ha vinto un progetto xenofobo e autoritario», è la trincea issata dai Socialisti a Bruxelles. Altri invece accolgono il ritorno di Trump in un mix di sano realismo e ansia da panico. Anche in Italia, dentro il centrosinistra, reazioni contrastanti: «Chi oggi lo festeggia per ragioni di bandiera smetterà presto davanti agli effetti di una nuova politica protezionistica», è il commento di Elly Schlein a quella che per la dem è «una brutta notizia per l'Europa e per l'Italia».

I Cinque Stelle

Giuseppe Conte fa subito gli «auguri di buon lavoro» a Trump e mette in cima alle «sfide» quella di «fermare le guerre in corso», insieme all'auspicio di un nuovo multilateralismo e di regole «eque per il commercio». Più aspro il commento degli europarlamentari M5S: «La vittoria di Trump è una lezione per tutti i finti progressisti e liberisti che hanno ammainato la bandiera della pace».

RIPRODUZIONE RISERVATA