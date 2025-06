fanno festa i quartieri 

Fanno ancora festa I Quartieri/De Amicis. La squadra cagliaritana si aggiudica per il terzo anno consecutivo il titolo Msp Over 50 centrando l’accoppiata scudetto e Coppa Italia. Nella finalissima i biancorossi hanno sconfitto l’Okky Villanova per 3-1 con i gol di Alberti, Perez e Gherazzu. Di Cossu la rete dei biancocelesti.

Bomber in evidenza

L’ultimo atto della lunga stagione Msp va in scena al Comunale di Elmas. Partono forte I Quartieri, che dopo 13’ sbloccano la gara: Alberti (in gol anche nella semifinale di una settimana fa contro la Mediterranea, come Perez) rompe l’equilibrio su assist di Gherazzu e indirizza l’inerzia di una partita sempre in controllo da parte dei biancorossi, che prima dell’intervallo si portano sul 2-0 grazie al raddoppio dell’argentino Perez, che intercetta palla e insacca mettendo al sicuro il vantaggio della squadra di Gianfranco Pau. Poi a metà ripresa un’azione di contropiede condotta da Minio e rifinita da Alberti mette Gherazzu nella condizione ideale per esplodere un diagonale che chiude la finale. Al tabellino non si iscrive l’altro bomber Cocco, che non conclude a dovere due ottime chance (una per tempo), ma il risultato sarebbe stato troppo pesante per un avversario che, con una conclusione di Cossu dalla distanza allo scadere, rende meno amaro il finale. Il titolo Over 50 resta alla De Amicis.

Sensazioni

«Abbiamo meritato contro un’ottima squadra. Partita a senso unico e mai in discussione», dichiara l’attaccante 53enne Chicco Gherazzu, capocannoniere del torneo con oltre trenta reti stagionali. «Un plauso a società, dirigenti, giocatori, arbitri e a Manuel Cossu. Si è visto calcio. Ci siamo divertiti anche quest’anno», dice la punta. Rende il giusto merito all’avversario Massimo Cappai, ex difensore e ora tecnico dell’Okky Villanova: «Hanno meritato, noi ci abbiamo creduto e provato ma con le loro individualità non c’è stato molto da fare. Siamo comunque contenti della stagione ed è già un successo essere arrivati fin qui», spiega il 56enne allenatore cagliaritano, che nelle ultime sei partite ha preso il posto in panchina di Piergiorgio Zedda: «Arrivare alla fase finale dopo una stagione complicata, durante la quale abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà, è comunque un ottimo risultato».

RIPRODUZIONE RISERVATA