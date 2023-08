Fanni promuove la “sua” Kaddari: «Altissimo livello» 

Dopo un Mondiale come quello disputato da Dalia Kaddari (semifinalista nei 200 metri e quarta con la 4x100 che ha demolito il record italiano), il suo tecnico Fabrizio Fanni può dirsi soddisfatto.

«Abbiamo fatto quattro gare ad alta intensità in quattro giorni consecutivi, tra 200 e 4x100, nelle quali ha tenuto bene dimostrando di essere in formissima secondo le migliori aspettative. Speravamo di passare un turno nella gara individuale ed entrare in finale con la staffetta, questi erano gli obiettivi».

Dove si sarebbe potuto fare meglio?

«Direi non in batteria, a mezzogiorno, con quel caldo. Forse in semifinale con una corsia migliore avrebbe potuto abbassare il tempo della batteria. Non c’è nulla da recriminare, io sono molto soddisfatto. Per Dalia è stato un Mondiale di altissimo livello, molto superiore a Eugene, soprattutto per il quarto posto della staffetta e il record italiano. La Torre e gli altri tecnici hanno sottolineato che ciò che hanno fatto, questo 42”14, è stato qualcosa di inimmaginabile».

Quel record potrebbe durare a lungo....

«Chissà. Con le motivazioni giuste, magari queste ragazze alle Olimpiadi potrebbero fare qualcosa meglio».

Ci attende un super 2024.

«Eh sì: il 4-5 maggio i mondiali di staffetta, poi gli Europei dal 7 al 12 giugno a Roma e poi le Olimpiadi ad agosto. Si capisce perché La Torre abbia parlato di utilizzare atleti diversi. Anche perché a marzo ci saranno i Mondiali indoor. Atleti come Jacobs potrebbero dover fare delle scelte».

Che cosa ci sarà ancora nel 2023 di Dalia?

«Forse un’altra gara internazionale che dobbiamo decidere, lei sta bene e dobbiamo capire perché è moto carica dal punto di vista mentale ma la stanchezza adesso potrebbe affiorare perché è stato un 2023 abbastanza intenso tra Coppa Europa, assoluti, campionati Europei. Tante gare e tanta pressione come è normale che sia per un’atleta professionista come lei».

Prossima sfida?

«Dobbiamo migliorare nella parte finale. Negli ultimi 100 metri ha fatto 11”01 in semifinale e 11”10 in finale. In curva ha fatto sempre 11”61, ma in seconda corsia le è costato di più. Dipende sempre da come viene distribuito lo sforzo».

