Fanni, l’ultimo saluto: «Il suo amore non andrà perduto» 

«Bisogna ricordare tutto quello che c'è stato di bello e di generoso nella vita di papà: è lui che ci ringrazia per essere qui». Il messaggio di don Pierpaolo Piras, parroco della chiesa di San Lucifero, è diretto ai due figli di Giovanni Fanni, il commercialista scomparso sabato a 47 anni a seguito del tragico incidente avvenuto venerdì sera tra viale Poetto e via Campioni d'Italia, dove uno scooter elettrico lo ha investito mentre attraversava la strada assieme alla famiglia. Oltre 300 i presenti ieri pomeriggio al funerale, con la chiesa riempita tanto che alcune decine di persone sono rimaste fuori ad attendere l'uscita del feretro. In prima fila la moglie Donatella e i due figli gemelli, un bambino (a sua volta colpito dal mezzo in maniera lieve) e una bambina. Lo stesso parroco, dodici anni fa, aveva celebrato il matrimonio e conosceva da tempo sia Giovanni Fanni sia i suoi familiari. Lo ricorda nel suo discorso, citando la data delle nozze - assieme a quella della nascita dei figli - come la più felice della vita del commercialista, per poi sottolineare il tifo per il Cagliari e la sua generosità. «Giovanni continuerà a vivere – ha detto don Piras – non solo nelle persone a cui ha donato gli organi, ma anche in tutti quelli con cui ha condiviso l'amore. Nulla di tutto questo andrà perduto, ora ci proteggerà dal cielo».

RIPRODUZIONE RISERVATA