Calcio a 5.
12 febbraio 2026 alle 00:27

Fanni Futsal ai quarti tra le emozioni 

Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, quella del ritorno della fase nazionale di Coppa Italia di Serie C1 tra Forte Colleferro e Fanni Futsal Sassari. I sassaresi passano ai quarti grazie al 4-4- finale dopo l’1-0 dell’andata, al termine di una sfida che si è trasformata in una vera battaglia sportiva, chiusa solo ai supplementari.

Il Fanni parte forte e trova lo 0-1, mettendo pressione ai padroni di casa. Il Colleferro reagisce e pareggia 1-1, ma i sardi colpiscono ancora riportandosi avanti sull’1-2. La gara resta apertissima: i laziali trovano il 2-2 e poi completano la rimonta con il 3-2 e il 4-2 che sembra indirizzare definitivamente la qualificazione.

La svolta

Quando tutto pare deciso, a trenta secondi dalla sirena arriva il 4-3 del Fanni che, in virtù del risultato complessivo, porta la sfida ai supplementari in un clima di tensione. Nei tempi extra i sassaresi trovano anche il 4-4, risultato che chiude un confronto spettacolare per intensità e continui ribaltamenti di fronte.

Per il Fanni Futsal Sassari a segno Galvan, autore di una doppietta, Wendel e Russu, ancora decisivo dopo la rete dell’andata. Il 4-4 sommato al successo in Sardegna vale il pass per i quarti di finale dove ad attendere i sardi ci sarà il Victoria Solofra. L’andata dei quarti è in programma il 28 febbraio ancora a Usini. Una sfida che si preannuncia già carica di attesa e grandi ambizioni. Per i sassaresi continua così il sogno nazionale.

