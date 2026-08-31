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Seulo.
01 settembre 2026 alle 01:00

Fango, la Regione: «Arpas chiarisca» 

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Nei giorni scorsi il sindaco di Seulo aveva chiesto interventi immediati, sulle colonne di questo giornale, per cercare di trovare una spiegazione a un colpo d’occhio che inquieta. «Il 15 agosto 2026 il Flumendosa non ha subito un danno: è stato sostituito. Al posto di un fiume vivo, c’è oggi un condotto rivestito di fango», le parole di Enrico Murgia. Ieri la Regione, con tempestività, ha affrontato di nuovo l’argomento, sulla spinta dell’assessora dell’Ambiente. Rosanna Laconi ha formulato ad Arpas quattro richieste di approfondimento.

Nello specifico, la prima riguarda le pozze profonde del fiume, dove il deposito dei sedimenti potrebbe aver prodotto effetti di impermeabilizzazione del fondo: l’assessora ha chiesto che i campionamenti siano estesi alle parti sommerse; la seconda richiesta attiene alla componente biologica: un’analisi più accurata della vitalità e dello stato di salute dell’ittiofauna; la terza riguarda la caratterizzazione dei sedimenti presenti in alveo; infine, la qualità delle acque morte della diga di Bau Muggeris, per le quali è stato richiesto uno specifico approfondimento analitico.

Rosanna Laconi dichiara: «Non sussistono ancora le condizioni per procedere: attendiamo ulteriori risultanze di laboratorio. Il monitoraggio proseguirà nelle prossime settimane».

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