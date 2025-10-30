Fango e zanzare nel maxi sterrato: fioccano le proteste 

Il problema si trascina da decenni, eppure non è ancora stata trovata una soluzione. Ogni volta che piove, la vasta area sterrata retrostante via Castiglione – incastonata tra le vie Copernico, Stampa e Bandello - si allaga quasi completamente trasformandosi in un gigantesco acquitrino. Pesanti i disagi per i residenti, costantemente assediati dalle zanzare, idem per i clienti delle attività commerciali operanti in zona, tra cui un market e una farmacia, costretti ogni giorno a parcheggiare in mezzo al fango. Le lamentele fioccano, insomma, e nel quartiere si attende (invano) la riqualificazione dello spazio. Alcuni vorrebbero veder sorgere un parco pubblico, altri preferirebbero parcheggi finalmente asfaltati, regolarmente tracciati e ben illuminati, come accaduto un anno fa nella vicina via Sarpi. Su una cosa, peraltro, tutti concordano: così non può più rimanere.

La polemica

Sul caso si registra un intervento polemico dell’ex assessore comunale, oggi consigliere regionale, Alessandro Sorgia, nato e cresciuto nel rione. «Mi sono battuto con tutte le forze sin dall’epoca in cui ricoprivo il ruolo di presidente della Circoscrizione ed ero riuscito a trovare un accordo con i rappresentanti del gruppo Superemme (Iperpan) e l’allora Amministrazione comunale», ricorda. Ma dopo vari incontri nella sede del parlamentino, anche con i residenti, non se ne fece niente. «Non mi sono comunque arreso e tre anni fa, in Giunta, quando ricoprivo il ruolo di assessore, feci approvare un’apposita delibera per la riqualificazione dello sterrato. Ora non si capisce per quale motivo l’attuale Amministrazione non abbia provveduto».

L’interrogazione

A chiedere lumi, attraverso un’interrogazione urgente al sindaco, è anche il consigliere d’opposizione Ferdinando Secchi (Lega – Anima di Sardegna). «Premesso che nell’ambito della scorsa consiliatura fu approvata una delibera che prevedeva la riqualificazione con l’obiettivo di valorizzare uno spazio urbano in stato di degrado», riferisce, «e considerato che numerosi residenti hanno espresso forte preoccupazione e disappunto per il mancato avvio dei lavori, chiedendo anche informazioni e certezze sulle tempistiche, ci piacerebbe sapere quali sono le motivazioni del mancato inizio dei lavori, nonostante la disponibilità dei fondi già destinati, e se l’attuale Amministrazione intenda o meno dare seguito alla delibera». In attesa di una risposta ufficiale in aula, il “campetto” di via Castiglione resta un pantano e le previsioni per i prossimi giorni dicono ancora pioggia.

