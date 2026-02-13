«Fango e pozzanghere nel parcheggio» 

Il piazzale sterrato di via Paganini, a San Gavino, è in terra battuta e con le recenti piogge si è trasformato in un lago di fango con buche e pozzanghere. Una situazione disastrosa per l’area che si trova in corrispondenza della scuola primaria e del liceo delle scienze umane e linguistico Marconi-Lussu. I consiglieri di minoranza e del gruppo misto Nicola Orrù (primo firmatario), Bebo Casu, Silvia Mamusa, Angela Canargiu, Nicola Ennas ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interpellanza rivolta alla presidente del Consiglio comunale Alessia Cossu e al sindaco Stefano Altea in cui chiedono la sistemazione di questo piazzale e la regolamentazione della Ztl.

«Il plesso di via Paganini – rimarcano i sei consiglieri – è fondamentale nell’organizzazione della vita scolastica degli alunni della scuola primaria in quanto interamente utilizzato per il tempo pieno ed è adiacente all’istituto Marconi-Lussu. In più in prossimità del piazzale è in vigore una Ztl con fasce orarie dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 16.15 alle 16.45. Chiediamo al sindaco – aggiungono – come intenda sistemare il piazzale e di integrare i cartelli di regolazione della Ztl ove non presenti per limitare le interferenze tra auto e pedoni dei due plessi scolastici». ( g. pit. )

