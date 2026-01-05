Fango e liquami, via Almirante è un disastro 

Un inizio d’anno tra fango e cattivi odori. Non spira un vento nuovo in via Almirante a Sestu anche se un rinnovamento totale incomincia a scorgersi all’orizzonte. Intanto però il fondo stradale è dissestato, e di recente è anche saltata la fognatura, rilasciando liquami e odori disgustosi.

«Colpa di camion e furgoni che passano di qui per consegnare merci al vicino supermercato», spiega Rossano Boi, «fanno buche profonde e l’acqua vi ristagna anche per giorni. Hanno danneggiato i tombini e sono venuti in superficie anche i cavi della fibra ottica, è solo questione di tempo prima che restiamo senza servizio». Alessandro Sarigu aggiunge: «Per fortuna molti residenti hanno sistemato un po’ di ghiaia davanti all’ingresso di casa, così entra meno fango, ma davvero non se ne può più. Speriamo che i lavori siano fatti quanto prima».

E c’è da tempo l’obiettivo di risistemare questa strada, da cui si gode la vista di campi verdi. Dal Municipio trapela che a breve si chiuderà la conferenza dei servizi e la Giunta approverà il progetto preliminare e quello esecutivo per mandare a bando i lavori. Quasi 800mila euro consentiranno di completare il primo lotto di lavori, da via Costa all’intersezione con via Berlinguer. Oltre all’asfalto, sono previsti i marciapiedi, l’illuminazione pubblica, nuovi sottoservizi e parcheggi a pettine sul lato opposto alle abitazioni. Difficile però prevedere con certezza i tempi, ma è molto probabile che il 2026 porterà finalmente buone novità in via Almirante.

RIPRODUZIONE RISERVATA