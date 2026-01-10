«Fango e dossi: sistemate la strada a Canali di Santi Dominigu» 

Non conviene lavare spesso l’auto per chi abita o lavora nella località Canali di Santu Dominigu, nel territorio di Sestu. Sporcarla di fango è una garanzia, specie dopo gli ultimi giorni di abbondanti piogge. «È una situazione sempre più difficile perché la strada è fangosa, piena di enormi buche, dove l’acqua ristagna per giorni: percorrerla in auto ogni giorno è sempre più un disagio», riassume un residente, Gemiliano Annis. Un problema che causa tante lamentele soprattutto a mezzo social media.

La strada è di campagna, ma ultimamente qui sono state costruite sempre più villette, utilizzate non solo da chi viene qua per lavorare la terra o allevare animali, ma scelte spesso proprio come abitazioni. C’è anche però chi pensa di andare ad abitare altrove, perché la strada avrebbe bisogno davvero di un urgente manutenzione. «La situazione è peggiorata ultimamente perché sopra la strada c’è una cisterna d’acqua con una grossa perdita», continua Annis. «Così rischiamo d’impantanarci con l’auto». Il problema della cisterna, fanno sapere dal Municipio, non è di competenza comunale: per quanto riguarda la messa in sicurezza della strada, il Comune invita a segnalare i punti più problematici, per far svolgere verifiche. (g. l. p.)

