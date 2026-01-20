Fango e dissesto davanti alla chiesa 

L’asfalto sembra un sogno proibito. Ampie pozzanghere su entrambi i lati, altrettante in mezzo alla strada. Non c’entra la pioggia insistente di questi giorni. Nell’area antistante la chiesa di san Domenico Savio fango e acqua non mancano mai. Si può transitare in auto, con molta prudenza, ma a piedi è davvero impraticabile. Sempre.

Appelli nel vuoto

Nel tempo gli appelli dei residenti nei vicini quartieri di Città Nuova e Funtana Buddia sono caduti nel vuoto. Un paio d’anni fa il parroco, don Stefano Paba, s’era fatto portavoce dei disagi e delle necessità di questa periferia parlando di «omissione di sicurezza» e auspicando tanto senso civico per superare gli ostacoli. La situazione, invece, è rimasta tale e quale. La strada davanti alla chiesa è un viottolo di campagna dove il senso civico affonda nel fango. Chiesa e oratorio sono frequentati da centinaia di persone d’ogni età e tutti devono fare i conti, con o senza la pioggia, con il dissesto diffuso della strada che nella toponomastica porta il nome di via Pertini.

La strada

In realtà, il tratto decoroso di via Pertini si ferma davanti alla sede provinciale dei vigili del fuoco. Oltre la fisionomia è un’altra. «Sono problemi stratificati da decenni», riconosce l’assessora comunale ai Lavori pubblici, Giulia Corda. Quel tratto fa tornare indietro, infatti, al vecchio piano regolatore generale, precedente all’attuale Puc, quando gli amministratori del tempo contavano in piani di lottizzazione. In alternativa, c’era la procedura per espropri di pubblica utilità in modo da realizzare una strada come si deve. Invece, le aree sono rimaste di proprietà privata: la procedura finalizzata agli espropri si è arenata per la mancanza di risorse finanziarie adeguate all’intervento.

Situazione complessa

Perciò, il problema resta arduo anche ora con la nuova amministrazione comunale. «Ci pensiamo, ma la soluzione non è facile», dice l’assessora Corda che è a conoscenza dei disagi evidenti con cui i residenti sono costretti a fare i conti. «L’area risulta di proprietà privata», spiega richiamando il nodo che frena ogni possibile soluzione. In sostanza, perché il Comune possa intervenire deve anzitutto procedere con gli espropri per i quali servono i fondi necessari per portare a termine l’intero progetto. Di fatto, rispetto ai decenni passati nulla è cambiato perché nel frattempo non sono mai state recuperate le risorse finanziarie. Così il dissesto dell’area è diventato un’abitudine che rappresenta, comunque, una grande questione aperta.

RIPRODUZIONE RISERVATA