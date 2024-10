Fango e buche in via Meucci, la protesta dalla strada dimenticata 

Ancora fango e buche in via Meucci. Dopo le ultime, intense piogge in questi giorni, la strada continua ad essere un colabrodo, una trincea difficile da percorre su un veicolo che non sia un fuoristrada.

Una parte della strada è normalmente asfaltata, ma da circa metà diventa terra battuta, ormai segnata dal passaggio di veicoli. Da un lato c’è un terreno attualmente vuoto e che in passato fungeva, in affitto, da deposito per una ditta edile. Dall’altro, il cortile di una palazzina. Come racconta Nicoletta Orrù, il cui negozio dà su un lato sulla strada, «la situazione va avanti da anni, quelle buche diventano sempre più grandi. C’è un problema legato alla proprietà del terreno, ma sembra difficile da risolvere».

Il Comune tuttavia ha già promesso di occuparsene: «Quasi tutta l’area su cui ricade la strada è su suolo privato e per come è stato concepito il piano urbanistico comunale doveva essere realizzata dai privati che in compenso ne avrebbero utilizzato le volumetrie attraverso un piano di lottizzazione», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, ma «nulla si è mosso. Perciò si sta pensando di andare a variante urbanistica per definire la viabilità di piano e quindi procedere agli espropri, e realizzare un progetto per asfaltarla».

