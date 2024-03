Fanghi rossi sversati a Piscinas, indaga la Procura 

Nessuna ipotesi di reato né indagati, ma un’inchiesta conoscitiva per stabilire cosa sia accaduto a Piscinas nei giorni scorsi, quando un fiume di fanghi rossi si è riversato sulla spiaggia. L’indagine è stata aperta dalla Procura di Cagliari che ha sollecitato una serie di informative per comprendere bene il fenomeno e stabilire, solo in un secondo momento, se vi siano reati ipotizzabili o eventuali profili di responsabilità.

L’inchiesta

Dicono i ben informati che quando il Procuratore della Repubblica, Rodolfo Sabelli, ha visto sul suo computer le immagini della marea rossa che si riversava nella spiaggia si sia immediatamente attaccato al telefono, chiamando sia gli investigatori della Forestale che le altre autorità che si occupano di sicurezza ambientale. Il capo dei magistrati inquirenti cagliaritani avrebbe sollecitato una serie di informative, sia per ricostruire l’accaduto che per verificarne gli effetti ambientali. Nel frattempo, in quel tratto di spiaggia si erano già fiondate diverse pattuglie del Nucleo investigativo del Corpo Forestale, i carabinieri del Nucleo operativo ecologico e anche altri specialisti inviati da Cagliari. Per ora, stando alle poche indiscrezioni filtrate, nessuna informativa sarebbe ancora arrivata sul tavolo del Procuratore capo, ma già nelle prossime ore potrebbero essere convocati i sostituti del pool che si occupa di reati ambientali, così da assegnare formalmente l’indagine. Per ora il fascicolo è un destinato al registro degli atti non costituenti notizie di reato, il cosiddetto “Modello 45”.

Ma cosa è successo?

Nei giorni scorsi un fiume d’acqua rossa, carico di metalli pesanti nocivi e velenosi, è sfociato su un tratto di mare della Costa Verde tingendo l’acqua e parte dell’arenile di un color sangue scuro. I video choc, girati nella zona, hanno subito fatto il giro dei social e sono rimbalzati poco dopo su tutte le teste giornalistiche nazionali, scatenando la preoccupazione anche degli ambientalisti. Nelle prime relazioni degli esperti, non ancora consegnate in Procura, si parlerebbe di un fenomeno periodico che interessa il rio Irvi che, in occasione di piogge abbondanti, trasporterebbe sino al mare mare i residui della lavorazione delle miniere, abbandonate ormai da 40 anni e mai bonificate. Montagne di rifiuti ferrosi che vengono slavati dalla pioggia, finendo poi in un tratto di costa dove spiccano, ormai da tempo, vari divieti di balneazione e numerosi avvisi di pericolo. In quella zona, bisogna riconoscerlo, il corso d’acqua rossastro c’è sempre stato, visto che il rio Irvi ha trasportato per decenni le scorie industriali e delle miniere. Ma la dimensione di quanto accaduto nei giorni scorsi, così come l’eco nazionale della notizia, non consentono di archiviare il fatto come una normalità, visto che si tratta comunque di sostanze altamente inquinanti e nocive.

Le analisi degli esperti

Una volta ottenuto anche i referti dell’Arpas, l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, l’informativa finale verrà consegnata al procuratore Sabelli che deciderà come procedere. Nel frattempo la vicenda sarebbe seguita a distanza - visto che le indagini le svolge autonomamente la Procura della Repubblica di Cagliari - anche dal Procuratore Generale, Luigi Patronaggio, che si occupa del coordinamento ambientale su tutta l’Isola e svolge attività di coordinamento e impulso, oltre a lavorare con il Corpo Forestale di Vigilanza ambientale sul patrimonio delle miniere e dei siti industriali abbandonati.

