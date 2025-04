Fanghi rossi, ricorso respinto 

I fanghi rossi di Monteponi, di cui Igea è proprietaria, se movimentati dalla pioggia possono creare pericolo per la circolazione stradale. Su queste basi il Tar ha respinto la richiesta dell’Igea di annullare le ordinanze firmate dal sindaco di Iglesias Mauro Usai ad aprile e maggio del 2021 in occasione della frana di materiale sulla strada statale a due passi dall’ingresso della città. Per la messa in sicurezza della strada il sindaco firmò due ordinanze: la prima era indirizzata solo ad Igea, in quanto, secondo il Comune, proprietaria dell’area da cui si staccò il materiale finito sulla sede stradale.

L’ordinanza

La seconda ordinanza, un mese dopo come risultato di un’istruttoria, estese l’obbligo di messa in sicurezza anche all’Anas, in quanto proprietaria della parete rocciosa da cui erano cadute le pietre. Vista la successiva messa in sicurezza stradale da parte dell’Anas, secondo il collegio del Tar la querelle sarebbe potuta finire così ma l’Igea ha chiesto che si giungesse ad una decisione «per indirizzare il Comune e il suo sindaco per i provvedimenti futuri, per l’ipotesi in cui si verifichino nuovi distacchi dal costone roccioso per cause non riconducibili in alcun modo alla proprietà della ricorrente». È così che si è arrivati alla sentenza, destinata quindi a fare scuola anche per eventuali futuri episodi legati alla circolazione stradale che possano in qualche modo interessare i fanghi rossi, di cui Igea è proprietaria. Nella sentenza del Tar si legge che il potere di ordinanza esercitato dal sindaco di Iglesias «era funzionale a far fronte ad una situazione di pericolo venuta in rilievo con lo specifico episodio di frana». E ancora dall’istruttoria promossa dal sindaco, a cui ha potuto partecipare anche Igea, è emerso che i fanghi rossi < sono astrattamente idonei a defluire nel manto stradale in presenza di piogge, entrando in contatto con altre formazioni litoidali». Nelle scorse settimane il Tar aveva respinto un’altra richiesta di Igea, in quel caso per un episodio del 2020. Igea chiedeva l’annullamento di un’ordinanza del sindaco Usai per la messa in sicurezza del ponte sulla 130, ma anche per quel caso il tribunale ha riconosciuto la fondatezza dell’ordinanza.

