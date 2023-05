«Fanghi rossi, nessun disastro» 

Nessun disastro ambientale nel bacino dei fanghi rossi utilizzato dalla società Eurallumina, l’azienda metallurgica di Portovesme specializzata nella produzione di ossido di alluminio, ricavato dalla lavorazione della bauxite e prodotto intermedio nel ciclo dell'alluminio. Lo hanno stabilito i giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Cagliari assolvendo, dopo cinque anni di processo, i vertici della società che erano finiti a giudizio proprio per la pesante accusa di «disastro ambientale», oltre che per il concorso in traffico illecito di rifiuti (in alcuni casi anche speciali e pericolosi).

Il fatto non sussiste

Il collegio presieduto dalla giudice Tiziana Marogna, dopo una lunga camera di consiglio, ha dunque assolto con la formula più ampia («Perché il fatto non sussiste») i due dirigenti dell’azienda finiti a processo: l'amministratore delegato della società Vincenzo Rosino, 74 anni di Portici (Napoli), e il direttore dello stabilimento Nicola Candeloro, di 73, di Francavilla al Mare (Chieti). Entrambi erano presenti in aula al momento della sentenza, accanto ai difensori Pierluigi Concas, Carlo Sotgiu e Francesco Tonelloto. «Sono ovviamente molto soddisfatto per l'assoluzione del mio assistito», ha sottolineato dopo la sentenza l’avvocato Concas, «oltre che per la correttezza riconosciuta alla società, soprattutto per aver portato a compimento un processo avviato da mio padre». Il professor Luigi Concas, celebra penalista scomparso due anni fa, aveva tracciato da subito le linea difensiva, contestando sia le imputazioni contro gli imputati, che l’impostazione accusatoria che riteneva come nel bacino dei fanghi rossi si fosse concretizzato un vero e proprio disastro ambientale.

Il sequestro

L'inchiesta era scattata nel 2009 con l'ipotesi di disastro ambientale che aveva fatto scattare il sequestro del bacino di Portovesme, utilizzato dall’Eurallumina per attività industriali. Dopo le analisi che avevano rilevato alti tassi di inquinamento, il sostituto procuratore Marco Cocco aveva deciso di formulare le contestazioni nei confronti dell’amministratore delegato e del responsabile dello stabilimento. Per quattordici anni i sigilli che delimitavano l’area sono rimasti intatti, sino a quando ieri – nel dispositivo della sentenza – la presidente Marogna non ha ordinato il dissequestro e la restituzione del bacino alla società. Nel corso della sua requisitoria, il pubblico ministero Cocco aveva ritenuto prescritte le contestazioni, ma i giudici hanno ritenuto di dover assolvere nel merito gli imputati. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, ma è probabile che il collegio abbia ritenuto che l’inquinamento accertato dalle analisi della Procura non configuri comunque il disastro ambientale (almeno nel significato che la giustizia penale assegna a quel termine).