«Fanghi rossi, disastro ambientale prescritto» 

L’equilibrio ambientale dell’area attorno all’azienda potrebbe essere compromesso definitivamente, ma il reato – almeno quello contestato a Vincenzo Rosino e Nicola Candeloro, ai tempi dell’indagine rispettivamente amministratore delegato di Eurallumina e direttore dello stabilimento di Portovesme – sarebbe prescritto. Lo ha chiarito, al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Marco Cocco, nel corso delle battute finali del processo sul presunto disastro ambientale legato al cosiddetto bacino dei “fanghi rossi”.

La requisitoria

«È ben vero che la prova del disastro ambientale non ha matrice esclusivamente scientifica», ha chiarito il magistrato dell’accusa, depositando una requisitoria scritta, «tuttavia, nel caso in specie, la prova del fatto che si sia verificato il reato di disastro aggravato neppure potrebbe essere raggiunta in termini appaganti». Di fatto, il pm Cocco ha chiarito che il processo avrebbe dimostrato la sussistenza di un reato, ma non con l’aggravante necessaria ad evitare lo scadere dei termini di prescrizione. Le parti civili hanno insistito per la sussistenza dei gravissimi danni arrecati nel tempo da Eurallumina all’ambiente. Si sono costituiti Salvatore Casula (Comune di Portoscuso e Provincia del Sud Sardegna), Filippo Viola (associazione consumatori Sardegna), Marco Zusa (Banco Sos Alimenti), Gian Michele Sideri (Wwf), Roberto Schirò (Angelo Cremone e altri cittadini)

I difesnori

«Correttamente il pubblico ministero ha riconosciuto che risulta impossibile ritenere raggiunta la prova della verificazione di un “disastro”», chiarisce l’avvocato Pierluigi Concas, difensore di Candeloro, «L’imputazione attribuiva agli imputati di aver cagionato un disastro ambientale con la contaminazione della falda sottostante il bacino fanghi rossi. I consulenti della difesa hanno escluso che quest’evento si sia verificato mentre lo stesso consulente dell’accusa non si è mai espresso su simile accadimento che di fatto ha ammesso non aver mai indagato». A difendere Rosino è l’avvocato Marco Tonellotto, mentre la società Eurallumina è assistita da Angelo Merlini. Tutte le difese hanno comunque insistito su un’assoluzione perché il fatto non sussiste.