Fanghi rossi a Piscinas, ambientalisti all’attacco: «Non si è fatto nulla» 

Sullo sversamento di metalli pesanti che ha tinto di rosso la sabbia e il mare di Piscinas interviene il Gruppo d’intervento giuridico che se la prende con le dichiarazioni del sindaco di Arbus Paolo Salis, apparentemente più concentrato sulla caccia all’autore del video che ha sollevato l’allarme che sui pericoli che il fenomeno comporta per l’ambiente e la salute di chi frequenta la Costa Verde: «Il problema non è certo un video che documenta un pesante inquinamento ambientale e può danneggiare il turismo – rimarca l’associazione ambientalista guidata dall’avvocato Stefano Deliperi – il problema è l’inquinamento ambientale». Ma anche «l’ignavia» degli enti che, essendo a conoscenza dell’inquinamento dovuto ai residui dell’attività mineraria e dell’urgenza di intervenire, non lo hanno fatto.

Gli interventi di bonifica che la società Igea avrebbe dovuto eseguire per effetto di un’ordinanza del sindaco di Arbus del 1998, scrive il Grig, «sono tuttora ineseguiti» e un impianto di trattamento delle acque «realizzato nel 2007-2008 dalla Provincia del Medio Campidano… non sembrerebbe esser mai stato attivato». Dodici anni fa l’Arpas aveva rilevato in alcuni campioni di acqua di mare prelevata lungo la costa di Arbus concentrazioni di cadmio superiori «allo standard di qualità» e presenza di ferro, manganese, zinco, cobalto, nichel, arsenico. Sostanze, queste ultime, rilevate anche nei rii Piscinas e Naracauli.

L’associazione ricorda anche che otto anni fa, in un dibattito pubblico ad Arbus, l’allora amministratore delegato di Igea, Michele Caria, disse che bisognava impedire al rio Irdi «di arrivare a Piscinas»: non si è fatto nulla.

