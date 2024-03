«Fanghi, il processo rischia di arenarsi» 

«Rischio prescrizione nel procedimento penale contro la Geco srl». A lanciare l’allarme il Gruppo di intervento giuridico che fa il punto sulla vicenda giudiziaria che riguarda l’impianto di trattamento dei rifiuti fangosi di depurazione, in corso nel tribunale di Oristano.

La preoccupazione

Il pubblico ministero ha presentato una lista di 76 testimoni, mentre i legali della difesa ne propongono altri 95. «Se venissero accolte in toto - denuncia Stefano Deliperi del Grig - non vi sono dubbi che fra non molto tempo il procedimento potrebbe venir dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti accaduti anni or sono».

Il calendario

La prossima udienza è stata fissata il 19 aprile con l’audizione di tre testimoni su richiesta del pm. «Dal punto di vista processuale c’è da evidenziare come il tribunale ha deciso nello scorso dicembre di non accogliere la richiesta di oblazione presentata dai legali dell’unico imputato, l’amministratore unico della Geco, Leonardo Galleri, in quanto risulterebbero perduranti conseguenze dannose del reato eliminabili da parte del contravventore», sottolinea Diliperi.

Le contestazioni

Dal punto di vista processuale la Procura della Repubblica di Oristano contesta a Leonardo Galleri le ipotesi di reato in merito alla attività di gestione di rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di cose e emissioni non autorizzate. «Secondo le contestazioni sono state sversate in tre terreni di Tinnura e Magomadas 7.013 tonnellate di fanghi di depurazione miscelati con residui di frantumazione di inerti, da considerarsi a tutti gli effetti di legge “rifiuti” (speciali non pericolosi) e non “ammendante”, effettuando in tal modo uno smaltimento illecito – sottolinea Diliperi – Viene ancora contestata la diffusione nell’area contigua all’impianto e nei centri abitati di Tinnura, Magomadas, Flussio e Tresnuraghes di emissioni odorose nauseabonde, che creavano agli abitanti fastidi e in alcuni casi anche problemi di salute».

Il sequestro

A luglio 2020 e dopo lunghe indagini degli uomini del corpo forestale, la Procura mise sotto sequestro gli impianti. E non mancarono anche diversi episodi come incendio degli impianti, il danneggiamento dell’automobile e della vigna del rappresentante del Comitato locale per la tutela dell’ambiente.

