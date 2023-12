Fanghi fognari in Planargia, si va a processo 

Volevano chiudere tutto con una canonica multa da divieto di sosta, tante grazie e arrivederci. Gli è andata male. La richiesta di oblazione per aver sotterrato nella terra della Malvasia una montagna di settemila tonnellate di rifiuti, fanghi fognari provenienti direttamente dalla Puglia, ieri pomeriggio è finita direttamente nel tritacarte del Giudice Paola Bussu. Ci sarà un processo, ha deciso il Magistrato con un provvedimento esemplare, per chiarezza e motivazioni.

Inferno di puzza

Decisione che inchioda ad un’aula di Tribunale, quello di Oristano, l’inferno che quattro anni fa ha messo a “ferro e puzza” l’intera Planargia con le popolazioni segregate in casa per tentare di proteggersi dal tanfo nauseabondo che stava devastando il quieto vivere di quei paesi. Non sarà un processo come tanti altri. In campo ci saranno associazioni di cittadini, di tutela ambientale, di livello regionale e nazionale, ci saranno i Comuni di Magomadas, Flussio e Tinnura, tutti costituiti contro quello scempio che aveva messo a soqquadro l’intero territorio. A finire alla sbarra la società Geco e il suo amministratore, Leonardo Galleri, accusati di aver sotterrato nelle campagne della Planargia una quantità immensa di fanghi fognari pugliesi, materiali che per la Procura di Oristano, il Pubblico Ministero, Marco De Crescenzo, e i suoi consulenti, erano e sono rimasti rifiuti, senza se e senza ma. La decisione della Giudice Paola Bussu è arrivata nel primissimo pomeriggio, dopo l’ennesimo tentativo delle difese della Geco e di Galleri di convincere il Magistrato della bontà di quei fanghi fognari sparsi nelle terre di Magomadas e dintorni. In aula i legali dell’imputato si sono presentati con tanto di nuove certificazioni tese a dimostrare che quei fanghi fognari pugliesi erano un “ben di Dio” per le campagne della Planargia. Volevano persino il dissequestro di quel materiale ancora “conservato” nello “stabilimento” realizzato a due passi dal centro abitato di Magomadas. Non si è scomposta la Giudice: ha comunicato una sospensione dell’udienza per poter esaminare i nuovi atti depositati e si è ritirata in Camera di Consiglio. Giusto il tempo per una valutazione delle analisi firmate da un laboratorio privato e dell’ennesima perorazione di un rifiuto continentale da considerarsi, secondo i legali di parte, una sorta di “manna” per la terra di Planargia. Niente da fare. Il rientro in aula non ha lasciato scampo: istanze tutte rigettate, si va a processo. Argomenta la Giudice, due pagine fitte di richiami sostanziali e giuridici, una posizione netta e chiara, senza appello. Con un passaggio finale che inchioda il “thema decidendum” : la «gravità» dell’interramento di quei rifiuti che tali sono e tali restano, non può in alcun modo consentire l’accoglimento di una richiesta di oblazione da parte dell’imputato.

Gravità permanenti

Gravità dei fatti che permane: «rilevato che non sussistono i presupposti per l'ammissione all'oblazione discrezionale di cui all'art.162 bis c.p., risultando perduranti conseguenze dannose del reato». È l’inchiesta del Pubblico Ministero Marco De Crescenzo ad ancorare i dati di fatto della decisione della Giudice: «sulla base di quanto emerge dagli atti, con particolare riguardo agli esiti dell'incidente probatorio», quei materiali «costituiscono rifiuto e rappresentano oggetto del reato contestato e risultano tutt'ora interrati nei siti compiutamente descritti nel capo di imputazione». C’è di peggio. Le stesse prescrizioni per il ripristino dei luoghi, avanzate dalla Forestale e dall’Arpas, sono state contestate dall’imputato perchè ritenute troppo costose e inattuabili. Argomentazioni respinte al mittente: secondo il Magistrato «non sono idonee a comprovare la inattuabilità della rimozione dei rifiuti oggetto dell'attività di sversamento illecito contestata». Il processo abbia inizio: la data fissata è quella del 28 febbraio 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA