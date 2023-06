Fanghi da depurare, frenata sul progetto  

«Non c’è ancora nessuna decisione sul nuovo sito – precisa il sindaco Maurizio Cuccu – il progetto nasce da una proposta di Ecoserdiana che aveva messo a disposizione un’area con le infrastrutture idonee ad ospitare l’impianto. Abbiamo chiesto chiarimenti al Ministero per capire se è possibile cambiare il sito. La risposta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Intanto però è nostro dovere individuare un’area comunale in modo da evitare gli espropri».

Per la costruzione dell’impianto, che produrrà energia oltre agli scarti da lavorazione utilizzabili come concime in agricoltura, era stata individuata inizialmente un’area lontana dal paese, in un terreno messo a disposizione da Ecoserdiana pronta anche a cofinanziare l’iniziativa. Per questo il Comune aveva deciso di siglare un partenariato. Accordo però sciolto nei giorni scorsi a causa della mancata presentazione da parte della società della documentazione integrativa, necessaria per la valutazione tecnico-operativa del progetto e la sua sostenibilità economica.

«No all’impianto di trattamento dei fanghi da depurazione nella zona industriale di Su Pauleddu a Serdiana». L’opposizione va all’attacco di sindaco e Giunta dopo l’approvazione della delibera che individua un nuovo sito per la realizzazione dell’opera che ha ottenuto un maxifinanziamento da 8,5 milioni di euro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso i fondi del Pnrr.

La zona

Il sindaco

La minoranza

Argomentazione che non convince i consiglieri di minoranza: «Solo ora, dopo le proteste dei cittadini, il sindaco si fa sentire con un post sui social, ma l’indicazione del sito di Su Pauleddu è contenuta nella delibera di Giunta del 17 maggio scorso – attacca Roberto Meloni, anche a nome dei colleghi Raffaele Pala e Massimiliano Pusceddu – anche noi siamo favorevoli alla realizzazione dell’impianto ma in un sito idoneo lontano dal centro abitato. È un’opera imponente per la quale serve una valutazione tecnica che per il momento non c’è».

Il dibattito

Sulla necessità di un’analisi tecnica concorda anche il sindaco Cuccu: «Abbiamo già avviato la manifestazione di interesse per il progetto di fattibilità tecnica. A Su Pauleddu, tra l’altro, è già stata autorizzata la costruzione dell’ecocentro. In ogni caso, voglio rassicurare i cittadini: non verranno mai scelte zone del paese dove le attività industriali possano arrecare qualsiasi tipo di disturbo alla popolazione».

L’iter amministrativo va dunque avanti. Dopo lo scioglimento del partenariato con Ecoserdiana, il Comune ha scelto la strada dell’appalto integrato che permetterà di affidare congiuntamente ad un unico soggetto la progettazione e la costruzione dell’impianto in deroga all’art 59 del codice degli appalti. Possibilità concessa per le opere finanziate dal Pnrr che puntano sulla velocità degli interventi. L’impianto dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre del 2026. «Siamo nei tempi previsti – assicura il sindaco – una volta ottenuta la risposta del Ministero prenderemo la decisione migliore nell’interesse della comunità».

