Fanari presenta la squadra 

Per l’insediamento del Consiglio comunale di San Nicolò d'Arcidano una sala conferenze gremita di cittadini. Il sindaco, Davide Fanari, eletto per la seconda volta, ha pronunciato il giuramento e comunicato all'Assemblea la composizione della Giunta.

Emanuele Cera (alla settima legislatura) è vicesindaco con delega ai Servizi sociali, politiche della famiglia, servizi alla persona, sanità, sport e decoro urbano. Guido Murtas è invece il nuovo assessore al Turismo e valorizzazione del territorio, patrimonio, ambiente e formazione professionale; Carla Serpi si occuperà di Cultura, pari opportunità, biblioteca, attività produttive, commercio e artigianato, innovazione digitale e trasparenza; mentre l'assessora Alessia Mura si occuperà di pubblica istruzione, eventi e spettacoli, tempo libero, rapporti con le associazioni e i comitati.

Nel corso della riunione sono stati eletti presidente del Consiglio Danilo Zedda e vice Bruno Murtas. Ed è stato nominato il capogruppo, il 21enne Riccardo Pala, il più giovane a occupare una poltrona nel Consiglio. ( s. p. )

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