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San Nicolò d’Arcidano.
21 giugno 2026 alle 00:43

Fanari presenta la squadra 

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Per l’insediamento del Consiglio comunale di San Nicolò d'Arcidano una sala conferenze gremita di cittadini. Il sindaco, Davide Fanari, eletto per la seconda volta, ha pronunciato il giuramento e comunicato all'Assemblea la composizione della Giunta.

Emanuele Cera (alla settima legislatura) è vicesindaco con delega ai Servizi sociali, politiche della famiglia, servizi alla persona, sanità, sport e decoro urbano. Guido Murtas è invece il nuovo assessore al Turismo e valorizzazione del territorio, patrimonio, ambiente e formazione professionale; Carla Serpi si occuperà di Cultura, pari opportunità, biblioteca, attività produttive, commercio e artigianato, innovazione digitale e trasparenza; mentre l'assessora Alessia Mura si occuperà di pubblica istruzione, eventi e spettacoli, tempo libero, rapporti con le associazioni e i comitati.

Nel corso della riunione sono stati eletti presidente del Consiglio Danilo Zedda e vice Bruno Murtas. Ed è stato nominato il capogruppo, il 21enne Riccardo Pala, il più giovane a occupare una poltrona nel Consiglio. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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