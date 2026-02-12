VaiOnline
Comune
13 febbraio 2026 alle 00:35

Family Audit, un progetto per i dipendenti 

Il Comune fa un passo avanti nella valorizzazione del personale, con la certificazione Family Audit, ottenuto dopo un percorso che premia chi concilia vita privata, famiglia e lavoro. Uno strumento manageriale che serve a «valorizzare le persone tramite politiche innovative per migliorare il benessere e l’engagement dei dipendenti. Dal 2016, la Provincia di Trento promuove l’iniziativa, detenendo il marchio e impegnandosi nella diffusione e nell’applicazione», spiega l’assessora al Personale Mariangela Crabolu, evidenziando l’importanza della certificazione per motivare, coinvolgere e trattenere il personale. All’incontro presenti l’assessore ai Servizi sociali Adriano Catte, la dirigente Maria Dettori, la referente Angelina Desogus e il consulente Gonario Marteddu. Con un questionario online, sono stati fissati obiettivi e iniziative in un piano aziendale su orari, permessi, processi e cultura del lavoro, sviluppo competenze, comunicazione, welfare e digitalizzazione. «L’obiettivo - afferma Catte - è prendersi cura dei lavoratori implementando uno standard che migliora lavoro e servizi». «Un’organizzazione che valorizza il benessere dei dipendenti - dice il sindaco Fenu - migliora ambiente di lavoro e qualità dei servizi».

