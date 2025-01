Family Audit,  progetto Asl per i dipendenti 

La Asl 3 è impegnata in un percorso per ottenere la certificazione Family Audit, che varie aziende pubbliche e private hanno avviato. Obiettivo migliorare la conciliazione del tempo di vita personale e familiare con quello di lavoro attraverso interventi mirati in ogni azienda. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro nella Casa della Comunità San Francesco con il direttore generale Paolo Cannas e quello amministrativo Francesco Pittalis, affiancati dal direttore della struttura Comunicazione e relazioni istituzionali, Luca Deiana. La riunione con gli operatori aziendali è stata condotta da Gonario Marteddu, consulente Family Audit dell’Asl, che li segue in ogni passaggio. L’incontro faceva parte dell’iter per la certificazione, che richiede dei momenti di auditprogettazione-valutazione, e porterà all’elaborazione del piano aziendale.

«Il nostro obiettivo - dice Cannas - è aumentare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, ed essere sempre più attenti alle loro esigenze. Ci vogliamo impegnare per rendere l’azienda un luogo in cui anche chi ha impegni familiari possa lavorare serenamente. Lo faremo grazie a un’attenta analisi dei bisogni portata avanti dal gruppo di professionisti interni che analizzeranno le problematiche a cui dare risposta».

