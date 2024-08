Famila Schio, Brixa e Valencia con le Women a Sa Duchessa 

Quattro giorni di basket per tutti i gusti. Dopo il tradizionale appuntamento al maschile con il “City of Cagliari” (venerdì 6 e sabato 7 settembre al PalaPirastu con Dinamo, Virtus Bologna, Paok e Gran Canaria), nei due giorni successivi Capoluogo e hinterland ospiteranno anche la terza edizione del Torneo “Sa Duchessa”, dedicato al basket in rosa. Domenica 8 e lunedì 9 settembre, sui parquet del PalAntonianum di Quartu e del PalaCus di Cagliari, si affronteranno le vice campionesse d’Italia della Famila Schio, le Dinamo Women, l’Rmb Brixia e una “big” come il Valencia, presenza fissa in Eurolega. Organizzano Cus Cagliari e Legabasket Femminile.

San Salvatore

A pochi giorni dal via della preparazione, il San Salvatore Selargius ha definito lo staff tecnico per il prossimo campionato di A2 Femminile. In panchina, accanto al nuovo coach Jonata Chimenti, siederà l’assistente Nicola Massa, reduce un quadriennio a Genneruxi (Dr 1). Il ruolo di preparatore atletico è stato invece affidato a Daniele Desogus.

La società, intanto, ha chiuso l’accordo col nuovo main sponsor: a subentrare nella denominazione ufficiale sarà la Nuova Icom, azienda del settore meccanico con sede ad Assemini.

Olandi

Seconda vittoria in tre gare per l’Italbasket all’Europeo Under 16 in corso a Miskolc (Ungheria). Nell’ultima sfida del Girone A, le azzurrine hanno superato la Svezia per 61-46. Per l’algherese Giulia Olandi 3 punti a referto in 15’ sul parquet.

