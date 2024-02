Famigliola di cinghiali a spasso per la città filmata dai passanti 

Due femmine di cinghiale ed i loro rispettivi cuccioli a spasso in via Cattaneo a Iglesias.

Nella notte dello scorso venerdì quattro esemplari di cinghiale sono stati avvistati e ripresi mentre costeggiavano la cinta del presidio ospedaliero del Cto, attraversavano la strada, impauriti e disorientati dai suoni del traffico cittadino e dalle luci delle vetture, si dirigevano verso le abitazioni del rione Paraguay. Non si tratta di un caso isolato ed eccezionale, già in passato si era registrata la presenza nel centro urbano degli animali che in cerca di approvvigionamenti si avventuravano nel parcheggio retrostante dell’ospedale cittadino.

«Non rappresentano nella maniera più assoluta un pericolo, se non per il fatto che l’attraversamento delle strade potrebbe rappresentare una minaccia per loro e per i veicoli. - spiega il responsabile del servizio veterinario della Asl Sulcis Iglesiente, Massimiliano Maggio - Sono animali schivi e timorosi, qualora ci si dovesse imbattere in un esemplare con magari a seguito la prole, è sufficiente lasciarlo passare in tutta tranquillità». Scendono dalle colline in cerca di cibo e di acqua, specialmente di quest’ultima: «A seguito della siccità le fonti si stanno esaurendo, quello di cercare degli approvvigionamenti risulta pertanto essere un comportamento normale e dettato dall’istinto di sopravvivenza. Ultimamente nel territorio gli avvistamenti degli animali selvatici si stanno moltiplicando e spesso siamo purtroppo costretti ad intervenire a causa degli incidenti; soprattutto cinghiali e cervi vengono investiti dalle auto mentre attraversano le strade.

RIPRODUZIONE RISERVATA