Famiglie, violenze e disabilità: un milione per i servizi del Plus 

Via libera di diversi Consigli comunali dell’Alto oristanese alla Programmazione delle attività e dei servizi gestiti in forma associata nell’ambito del Plus Ghilarza-Bosa, approvato dalla conferenza dei 32 sindaci a fine maggio.

Per il sub-ambito 1, che fa capo a Ghilarza , allo Spazio famiglia sono stato destinati 220mila euro per il sostegno alla genitorialità e alle funzioni educative. Tra le novità ottomila euro per la prevenzione della violenza di genere; per gli interventi di promozione dell’invecchiamento attivo sono stati previsti poco più di 20mila euro; 37.500 euro sono le risorse destinate per l’area di Comuni che fa capo a Ghilarza per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare. Previsti anche 48mila euro per l’integrazione di rette di inserimento in strutture per minori, in comunità integrate e alloggio per persone in situazione di svantaggio economico o con provvedimenti giudiziali. Per il sub ambito 2 (che fa capo a Bosa ) ci sono invece 126mila euro.

Complessivamente per tutti i 32 comuni si arriva a 169.587 euro con il programma “Dopo di noi” diretto all’inclusione sociale per favorire l’autonomia di persone interessate da disabilità. Poco più di 98mila euro i fondi che serviranno a potenziare il Punto unico di accesso con interventi di integrazione socio-sanitaria. Complessivamente la gestione associata dei servizi ammonta a 551mila euro.

