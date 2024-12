Famiglie sempre più in difficoltà: «Andare al ristorante è un lusso»  

Ogni giorno è una piccola battaglia contro i numeri: quelli delle bollette, della benzina, del carrello della spesa. Per molti sardi, la fine del mese è un traguardo che si raggiunge con fatica e rinunce. Famiglie che lavorano, giovani coppie, single con stipendi precari: il potere d’acquisto si sgretola di fronte all’aumento dei prezzi e anche una semplice cena fuori – specialmente a Cagliari – o un pieno di benzina diventano scelte da ponderare. In una terra dove la stabilità economica è spesso garantita più dai sacrifici delle generazioni precedenti che dalle certezze del presente, la quotidianità è fatta di scelte strategiche e piccoli compromessi.

Le storie

Francesca Atzeni, 39 anni, e il marito Antonio, 42 anni, lavorano entrambi nel settore pubblico e, nonostante uno stipendio sicuro, sentono il peso delle spese quotidiane. «Abbiamo la fortuna di non avere un mutuo grazie ai risparmi delle nostre famiglie, ma non so se potremo fare lo stesso per i nostri figli, garantirgli un supporto come hanno fatto con noi», racconta Francesca. Le uscite settimanali sono limitate e, con i bambini ancora piccoli, si punta su vestiti economici: «Diciamo che a casa mia non esistono le marche per ora». Le feste di compleanno sono all’ordine del giorno e, per evitare costi eccessivi, «con le altre mamme ci siamo organizzate con regali collettivi e una cifra simbolica uguale per tutti». Anche la benzina incide: da Decimomannu a Villacidro, Francesca va a lavoro in auto, ma lo smart working settimanale è una boccata d’ossigeno per le finanze familiari «anche se all’auto non possiamo certamente rinunciare». C’è poi chi deve contare su un solo stipendio. Martina Puddu e Andrea Carta, 32 anni entrambi, genitori da pochi mesi, affrontano spese quotidiane con attenzione. «Si cerca sempre l’offerta migliore al supermercato pur non rinunciando al buon prodotto. Siamo fortunati ad aver ricevuto aiuti dalle nostre famiglie per l’acquisto della casa, oggi da soli sarebbe stato impossibile». Una cena fuori o una pizza diventano lussi da concedersi con parsimonia: «Abbiamo indubbiamente ridotto le uscite».

Attenzione ai prezzi

Anche Stefania Ruiu e Maurizio Mura, sposi dalla scorsa primavera, sentono il peso del mutuo e delle spese. «Lavoriamo entrambi a Cagliari, ma i soldi finiscono velocemente. Al supermercato si scelgono i negozi più convenienti e le offerte, anche per prodotti essenziali come pasta e detersivi». Le uscite serali si sono ridotte drasticamente: «Una volta, prima della pandemia, uscivamo tutte le sere, ora solo nel weekend». Per Stefania, l’autobus è diventato una soluzione per risparmiare sul parcheggio: «diciamo che la difficoltà nel trovarlo nelle strisce bianche mi ha portata a fare due conti. Ma anche quando torniamo nei nostri paesi, dalle nostre famiglie d’origine, lo facciamo con una sola auto sola per ridurre le spese di benzina».

Le rinunce

La situazione diventa ancora più critica per chi affronta le spese da solo. Riccardo Loi, 45 anni, lavora con contratti precari e vive in affitto a Monserrato. «Pagare 600 euro al mese per un bilocale è pesante. Le spese sono tutte sulle mie spalle e, nonostante cerchi di risparmiare su tutto, a fine mese il conto è sempre in rosso».

Anche i momenti di svago sono limitati: «Una birra con gli amici? Solo durante le partite di Champions non certamente nei bar del centro o il fine settimana e ormai neanche più tutti. L’auto? La uso il meno possibile, preferisco l’autobus: non ho il problema del parcheggio che comunque è sempre a pagamento e mi sono reso conto che risparmio tanto sulla benzina».

In affanno

Le famiglie si adattano, stringono la cinghia e inventano nuovi modi per affrontare il quotidiano. Marta Mascia, 55 anni, separata ha due figli a carico e uno stipendio da educatrice scolastica: «Rinuncio alle uscite, per non dire di no ai miei figli che purtroppo non lavorano. Per andare avanti? I prestiti: ne chiudiamo uno e apriamo un altro, impossibile altrimenti far fronte a tutte le spese. Eppure non abbiamo vizi ed esigenze particolari».

Il senso di precarietà e di insicurezza resta dunque un’ombra costante. Anche con due stipendi e senza mutuo, come racconta Francesca Atzeni, «la paura è quella di non riuscire a garantire ai nostri figli le stesse opportunità che abbiamo avuto noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA