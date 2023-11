«Famiglie rom senza alloggio da due mesi: inconcepibile» 

L’inchiesta è in corso per capire come e perché il 28 settembre scoppiò un incendio nel caseggiato in viale Rockefeller che anni fa il Comune diede ad alcune famiglie rom. Che da quel giorno vivono in tende e camper nel campeggio, sempre comunale, di Torregrande. Il 2 ottobre vertice in Comune con il prefetto Salvatore Angieri che chiedeva una soluzione. «Subito dopo l’incendio abbiamo assicurato un rifugio e un sostegno a tutti i componenti della comunità Rom – affermava il sindaco, Massimiliano Sanna – Oggi stiamo ragionando su una soluzione per la loro sistemazione temporanea nel breve periodo che potrebbe essere definita nelle prossime ore. Contestualmente stiamo lavorando a una soluzione a più lungo termine».

«Occorre accelerare i tempi e trovare una soluzione stabile per tutte le famiglie rom», ha ribadito ieri Stefano Colaneri, dell’Associazione sarda contro l’emarginazione. «Abbiamo avuto finora numerose interlocuzioni con il sindaco e ci preoccupa la lentezza con la quale si cerca una soluzione abitativa per le tre famiglie. La clemenza delle attuali temperature non autorizza a perdere altro tempo: minori, anziani e malati non possono affrontare l’inverno in roulotte». L’Asce è contraria a una soluzione che prevede l’assegnazione di un alloggio solo per i nuclei con minori, «tagliando fuori la famiglia di soli adulti. Insomma, ancora una volta si cerca di togliere ai rom diritti acquisiti secondo legge. Non possiamo accettarlo e non staremo a guardare», conclude Colaneri. ( m. g. )

