Famiglie prigioniere nel palazzo senza ascensore 

Due mesi fa, nel palazzo popolare di proprietà di Area al numero civico 5 di via Gonario Pinna, si è guastato l’ascensore. Un palazzone di cinque piani con quindici famiglie all’interno, tra loro tantissimi anziani, e una decina invalidi. Qualcuno al cento per cento. C’è chi ha il busto e non può camminare a lungo, oppure chi non vede. Quell’ascensore, soprattutto per gli inquilini degli ultimi piani è l’unica possibilità di avere un contatto con l’esterno. Senza, chi è non vedente, fatica, o deve usare una carrozzina non può. «Ma nessuno è mai arrivato a ripararlo, nonostante le sollecitazioni» racconta Luigi, inquilino, 83 anni. Ogni volta che viene contattata Area, c’è una difficoltà: «O manca un pezzo oppure qualcos'altro» raccontano.

Esausti hanno provato anche ad inviare una lettera al sindaco di Nuoro, Andrea Soddu per chiedere di intervenire. Insomma si sentono sequestrati in casa. «Non possiamo scendere, mia moglie è sei mesi con il busto e ogni volta che deve fare una visita è costretta a chiamare l'ambulanza. Ogni viaggio sono almeno 50 euro – racconta un inquilino – ci hanno detto che forse lo riparano la prossima settimana, ma è lo stesso che hanno detto sette giorni fa».

