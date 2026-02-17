VaiOnline
Sant’Andrea.
18 febbraio 2026 alle 00:25

Famiglie prigioniere di acqua e sabbia 

Situazione disastrosa dopo il ciclone Harry: «Siamo abbandonati a noi stessi» 

Prima l’acqua, poi la sabbia. Tantissima sabbia, portata dalla mareggiata che ancora adesso rende difficile arrivare alle proprie abitazioni. Dal giorno del ciclone Harry, la zona di Sant’Andrea lungo il litorale quartese, dalla parte di via Sorrento, che peraltro non se la passava bene neanche prima, sta vivendo una situazione da incubo.

L’acqua che per giorni ha formato un lago, sta piano piano defluendo, ma i residenti guardano con terrore al mare: ogni volta infatti che arriva lo scirocco con le sue onde la lottizzazione si allaga. Quello che non è ancora andato via è invece proprio la sabbia e i residenti non sanno più a che santo votarsi.

La rabbia

«Quando c’è stato il ciclone», racconta Simone Bruno Cadeddu, «il mare ha portato la sabbia nella strada». In via Sorrento «un tempo c’era un canale di scolo che poi però si è tappato, così l’acqua non riesce più a defluire: davanti alle case avevamo circa mezzo metro di acqua che arrivava fino ai cancelli. Ho contattato chiunque ma nessuno ha fatto niente». Il problema è stato risolto solo «in via Taormina, ma qui da noi attualmente ci sono montagne di sabbia. E c’è un canalino ricavato dalla protezione civile da cui l’acqua defluisce piano piano. Se soffia di nuovo lo scirocco che porta le onde, qui si allaga di nuovo tutto». Giuseppe Pisano in via Sorrento abita da 30 anni, «ed è indubbio che i problemi ci sono sempre stati» dice, «non a caso la zona si chiama Su Stangioni perché a parte il canale qui ci sono anche tante falde acquifere».

Situazione mai vista

Detto questo però, «una situazione come quella che stiamo vivendo dopo il ciclone Harry non si era mai vista. Il canale è tappato da circa 15 anni e abbiamo acqua ovunque e sabbia. Siamo sopra una palude. Io per fortuna non ho lo scantinato ma ho paura si creino danni strutturali al muro». Senza trascurare che, aggiunge un altro residente, «qui vivono anche molti bambini che non possono nemmeno uscire. Qualche giorno fa mia moglie è rimasta prigioniera in casa per via dell’acqua e poi c’è tutta questa sabbia che si è riversata in strada. Siamo in emergenza e non sappiamo più cosa fare. Siamo abbandonati a noi stessi, ci avevano anche promesso le fognature e invece non è stato fatto niente».

La zona di via Sorrento non è certo nuova agli allagamenti che appunto si sono susseguiti nel corso degli anni e il ciclone non ha fatto altro che rendere insostenibile una situazione già critica. In attesa di una soluzione che sembra non arrivare mai.

