Famiglie numerose, festa a Monte Claro 

Divertirsi, giocare, confrontarsi e progettare. È lo scopo dell’incontro che si terrà oggi, dalle 10 alle 17, al parco di Monte Claro e organizzata dall’associazione nazionale famiglie numerose (Anfn).

«Sono così pochi i momenti che ci ritagliamo per curare le nostre relazioni con altre famiglie, dimenticandoci che è un tempo prezioso perché nell’incontro e nella condivisione pulsa il cuore della nostra associazione», affermano Francesco Demuro ed Elena Pusceddu Elena, coordinatori regionali di Anfn, «la nostra associazione si basa sul volontariato e sulla collaborazione di famiglie come noi, che insieme fanno sì che vengano portati avanti progetti a favore della famiglia, qualunque essi siano: dalla giornata al Wonderland alla festa o alle proposte concrete da presentare alle Istituzioni».

Una giornata di festa con l’obiettivo dunque di riunire le tante famiglie cosiddette numerose, ma che ha bisogno del contributo di tutti. «Ognuno può dare una mano come meglio crede. Chiunque è disponibile ad aiutarci per la bella riuscita della festa può farsi avanti», aggiungono gli organizzatori, «può venire chi ha piacere di condividere una passione per animare un laboratorio, chi ha voglia di occuparsi dell’accoglienza delle famiglie, ma anche ai fratelli e alle sorelle più grandi che potrebbero occuparsi dell’animazione dei più piccoli».

Le famiglie mangeranno insieme all’aperto, verranno allestiti dei gazebo, dove condivideranno il cibo che ognuno porterà. «Oggi a Monte Claro ci saranno diverse manifestazioni, facciamo vedere a tutti la bellezza di essere una famiglia numerosa: sarà una bella testimonianza», concludono Demuro e Pusceddu.