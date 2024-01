“Famiglie Impari”, associazioni a sostegno dei malati 

Il Comune incrementerà gli eventi rivolti alle famiglie. Nel piano di interventi per le politiche famigliari, infatti, anche per l’anno appena iniziato verranno organizzate iniziative di sensibilizzazione.

In particolare, tra i progetti portati avanti dall’assessorato alle Politiche sociali, ci saranno incontri sul tema dell’affidamento familiare d’appoggio nell’ambito del progetto “Famiglie Impari”, con il coinvolgimento delle associazioni locali e delle parrocchie, ma anche incontri di supporto ai caregiver e ai familiari di persone con demenza e Alzheimer, anziani e disabili (Monserrato ha ricevuto la certificazione nazionale di “Comunità Amica delle famiglie delle persone con demenza”). Le famiglie inoltre potranno saperne di più sui servizi per i minori e per i giovani, e il Comune aderirà a progetti di sensibilizzazione contro la violenza di genere e la violenza assistita, in collaborazione gli con enti del terzo settore e i centri antiviolenza operanti nel territorio. Su questo tema purtroppo quanto mai attuale, è stato stilato il protocollo di adesione al partenariato per la realizzazione del progetto “I diritti dei bambini in primo piano”, finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini”. Perché anche i più piccoli sono vittime, seppur indirette, della violenza domestica.

