Famiglie costrette a scappare da Sant’Elena 

Una vera e propria giornata di terrore quella che hanno vissuto tanti abitanti e agricoltori della zona periferica di San Sperate ieri. Il fuoco, partito nella zona della Madonnina, dietro la parrocchia, si è velocemente propagato facendosi largo tra le canne e l'erba secca che costeggia il Rio Mannu.

Non sono chiare le cause del rogo anche se, secondo le prime analisi, sarebbe doloso. Le prime fiamme sono state avvistate intorno alle 12:30. Dopo un'ora i primi interventi, tra vigili del fuoco, protezione civile e un elicottero. Successivamente il rogo, aiutato dal vento, non solo è ripartito, ma è riuscito a raggiungere strade distanti come via San Sebastiano e via Giardini.

Nella zona "Regione Sant'Elena" una decina di famiglie si è ritrovata a dover combattere il fuoco a pochi passi dalle abitazioni. La strada è stata chiusa e a quel punto i cittadini si sono ritrovati fianco a fianco a carabinieri, operatori e amici a combattere le fiamme. Alcune case son ostate evacuate. Difficile stimare i danni, l'estensione del rogo ha coinvolto decine di ettari. Le operazioni di bonifica sono continuate fino a tarda serata. I cittadini si sono organizzati per continuare a vigilare tutta la notte.

Fuoco anche tra Monastir e Sestu: chiusa la Provinciale 9.