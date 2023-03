Famiglie Arcobaleno in piazza Schlein: il Pd proporrà una legge 

E se il tema tornasse al centro del dibattito nelle Aule di Camera e Senato, allora anche il sindaco di Milano Beppe Sala si dice «disposto a riprendere le firme» e le registrazioni delle bambine e dei bambini delle coppie omogenitoriali. «Ci stiamo già muovendo - ha spiegato Schlein - per portare avanti anche in Parlamento le aspettative emerse dalla piazza. Cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali». Se anche i partiti di opposizione si mostrassero compatti, in questa legislatura dovranno però fare i conti con il centrodestra schierato su posizioni opposte. A partire dalla ministra della Famiglia Eugenia Roccella, che in questi giorni punta il dito soprattutto contro la maternità surrogata che «cancella le madri». Posizioni vicine a quelle di Pro Vita & Famiglia Onlus.

Famiglie arcobaleno con i loro figli, attivisti, cittadini comuni, politici e personaggi noti. In diecimila sono scesi in piazza a Milano per protestare contro il governo che ha imposto lo stop al Comune alla registrazione dei figli delle coppie dello stesso sesso.

Alla mobilitazione, promossa da Famiglie Arcobaleno, i Sentinelli e Cig Arcigay, ha partecipato anche il Pd con la segretaria Elly Schlein che ha annunciato una legge, pronta e da calendarizzare in Parlamento, per dare più diritti a queste coppie e ai loro figli, perché «il governo si scaglia contro i bambini».

Il fronte unito

Il testo pronto

La legge a firma Pd è stata preparata e scritta con Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford ed è pronta: «Spingeremo perché venga presto calendarizzata», ha sottolineato la segretaria Pd: «Lavoreremo anche con le altre forze di opposizione». E in piazza infatti non c'era solo il Pd, anche Sinistra Italiana, +Europa, il Movimento 5 Stelle, perché il Parlamento voti una legge. «Serve il matrimonio egualitario», ha sottolineato la deputata M5S Chiara Appendino, anche lei in piazza, che da sindaca di Torino aveva registrato i figli delle coppie gay.

