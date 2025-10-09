Famiglie alla scoperta della Torre 

Un salto nel tempo, tra mura antiche e torri che raccontano storie di secoli passati. La Torre di Mariano II diventa il cuore pulsante della Giornata nazionale delle famiglie al museo, trasformando la visita in un’avventura condivisa dove grandi e piccoli esplorano insieme il patrimonio storico cittadino. L’iniziativa, in programma domenica, invita a guardare la Torre con occhi diversi, comprendendone il valore come custode dell’identità e della memoria collettiva della città, non solo come monumento ma come parte viva della comunità.

Due visite guidate, alle 11.30 e alle 16, accompagneranno piccoli gruppi tra le storie della città murata, stimolando il dialogo e l’educazione al rispetto del patrimonio. L’ingresso sarà gratuito per tutti, con particolare attenzione alle famiglie: un invito chiaro a trasformare la cultura in un’esperienza condivisa e giocosa. L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con la Fondazione Oristano e coordinato dalla direttrice dell’Antiquarium, Carla Del Vais, si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio medievale cittadino. Un’occasione per rendere la storia accessibile, viva e partecipata, dove ogni famiglia diventa protagonista nella narrazione della città. Per partecipare alle visite guidate, la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo visiteguidate@fondazioneoristano.it. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA