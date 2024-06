Famiglie a un bivio, ora si decide 

Nessuno stop alle forniture di energia elettrica con la fine del mercato tutelato. Questa è l'assicurazione più grande che avranno i cittadini alle prese con il cambiamento previsto per le bollette elettriche a partire dal primo luglio.

I casi principali sono sostanzialmente tre: chi è ancora nel mercato tutelato e rifiuta il passaggio a quello libero dovrà fare poco e niente: il cambio di fornitore “a tutele graduali” (in Sardegna sarà A2A) e il passaggio dell'eventuale domiciliazione bancaria avverranno in automatico. Il servizio garantirà condizioni economiche e contrattuali verificate dall'Arera che dureranno dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027. I nuovi fornitori, diversi per ogni ogni area territoriale, sono stati scelti sulla base delle condizioni economiche ritenute più convenienti per i clienti.

Destino diverso invece attenderà gli utenti definiti “vulnerabili”, ossia anziani over 75, disabili e percettori di bonus sociali ma anche coloro che vivono in abitazioni di emergenza, usano apparecchi elettromedicali o abitano su isole non interconnesse. Anche queste categorie se vorranno entrare nel mercato libero potranno farlo. Se decideranno di restare nel mercato tutelato, però, continueranno a usufruire della stessa offerta. Per verificare se si appartiene a questa categoria basterà guardare la propria bolletta. Ma se si ritiene di appartenervi, ma questo non viene indicato in bolletta, si potrà presentare un'autodichiarazione scaricabile dal Portale offerte gestito da Arera e Acquirente Unico che si trova sul web.

La terza opzione riguarda i 28 milioni di italiani già clienti di una compagnia privata. Chi vuole tornare al mercato tutelato (e, dunque, al nuovo servizio a tutele graduali) potrà farlo liberamente fino al 30 giugno, inviando una domanda alla società che gestisce per la propria area il servizio di maggior tutela. Farà fede la data di ricezione della richiesta. Attenzione, dopo quella data potranno lasciare il mercato libero solo coloro che ne hanno i requisiti, come ad esempio un'età superiore ai 75 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA