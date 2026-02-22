Famiglie a rischio sfratto «Siamo qui da 41 anni, non ce ne andremo via» 

Resta lontana la soluzione per le 40 famiglie di via Chiabrera 26 alle quali l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa ha notificato diffide per morosità con intimazione a pagare o a lasciar liberi gli alloggi. Sulla vicenda interviene il Comune, che per bocca dell’assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini) sostiene che una soluzione vada assolutamente trovata, ipotizzando in extrema ratio – nel caso in cui fallisca ogni tentativo di rientro dalla morosità - la possibilità di una “mobilità” tra inquilini di alloggi popolari diversi. Soluzione, quest’ultima, subito bocciata dai residenti. «Viviamo qui dal 1985, ormai siamo quasi tutti molto anziani», replicano, «lasciare queste case dopo oltre 40 anni sarebbe un trauma».

Così il Comune

«Sia l’amministrazione comunale che Area sono obbligate a trovare soluzioni rispetto alla morosità maturata da parte degli inquilini inseriti nei complessi di edilizia convenzionata», afferma l’assessora Puddu, «sarà dunque necessario interagire con la Regione rispetto al numero di rate, rispetto ai piani di rientro dalla morosità, e nel caso in cui questo non sia possibile, considerato che i criteri di accesso agli immobili non imponevano allora limiti di reddito, chiedere che venga autorizzata una “mobilità” che consenta il cambio tra inquilini degli alloggi Erp con inquilini di alloggi di edilizia convenzionata».

«Da qui non ce ne andiamo»

Come anticipato, però, gli inquilini di via Chiabrera non ne vogliono sapere. «Chiederemo un nuovo incontro con Area», riferisce Stefania Farci, «nel frattempo stiamo pensando di far periziare gli appartamenti al fine di proporre una rinegoziazione del canone in linea con le reali condizioni delle case, che cadono a pezzi perché Area non le ha mai curate, raddoppiando tuttavia il canone senza valido motivo ed impedendoci di riscattarle». Al fianco dei residenti il consigliere comunale Edoardo Tocco (Forza Italia). «In quegli edifici vivono persone anziane che vi abitano da sempre, urge trovare un accordo. Regione, Area e Comune devono addivenire ad una soluzione». Dello stesso avviso il consigliere regionale Alessandro Sorgia (Gruppo misto), che segue il caso dai tempi in cui presiedeva la Circoscrizione. «Ho avuto interlocuzioni con Area», riferisce, «anch’io ho chiesto una soluzione: i canoni devono essere commisurati alle reali condizioni degli immobili e calcolati secondo criteri chiari e verificabili».

