Famiglia  sterminata, il cordoglio 

Si dovrebbero svolgere a Silius i funerali di Erminio Congiu, di Annalisa Prasciolu e del loro figlio Giuseppe, uccisi martedì scorso a coltellate nell'abitazione di famiglia a Hohentengen, nel distretto di Waldshut dove risiedono gli altri due figli della coppia rimasti in vita. Ieri a Silius c’è stato anche chi ha proposto una raccolta di firme con invito rivolto pure al sindaco di Ballao, Chicco Frongia. Si vorrebbe insomma dare un aiuto alla famiglia in segno di solidarietà per favorire il ritorno delle salme delle vittime proprio a Silius.

La salme nei prossimi giorni saranno restituite ai familiari cui spetterà la decisione di organizzare il seppellimento in Germania a Hohentengen o a Silius. Una delle vittime, Giuseppe Congiu, 34 anni, era padre di due bambini. Il fratello 19enne Eddie, che ha la doppia cittadinanza tedesca e italiana, è accusato di triplice omicidio. Ancora in corso le indagini sulla terribile strage: il ragazzo sarebbe già stato interrogato in carcere dove è rinchiuso da martedì notte. Rahel Diers, il portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen competente per le indagini, secondo una nota di agenzia, avrebbe dichiarato che il movente dell'eccidio è corso di accertamento e non ha voluto sbilanciarsi in ipotesi.

Intanto a Ballao e Silius, cresce il cordoglio attorno alle famiglie di Ermino Congiu e Annalisa Prasciolu: alcuni familiari giovedì hanno raggiunto il distretto di Waldshut per stare accanto ai parenti.

