Famiglia Stallone  Una star, tre figlie e una moglie Benvenuti a casa di Mister Rambo 

La quotidianità di una star, circondata dalla sua famiglia e da altre celebrità, a volte è in grado di stuzzicare la curiosità meglio di una trama ben congegnata. Le telecamere in camera da letto, in cucina e al ristorante, che non spengono la lucina nemmeno davanti al più aggressivo dei litigi. Da “The Osbournes” in poi, lo hanno fatto in tanti e ora tocca a “The Family Stallone”: Sylvester e la moglie Jennifer Flavin, le figlie Sophia (conduttrice di podcast), Sistine (modella e attrice) e Scarlet (studentessa) seguiti passo passo durante le loro giornate nella serie Paramount+. E chissà che non sia un modo per lanciare le carriere delle tre ragazze, tra i 20 e i 26 anni, che vivono con la famiglia a Los Angeles in una villa da sogno e raccontano come il protagonista di Rocky e Rambo si trovi perfettamente a suo agio nel ruolo di marito e padre. Papà che quando esce di casa incontra e condivide la pizza con Al Pacino, rivede Dolph Lundgren con cui ha condiviso il set di “Rocky IV”, e l’eterno rivale Arnold Schwarzenegger. (gr. pi.)