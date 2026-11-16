Marito senza lavoro da mesi, moglie disoccupata, tre figli da mantenere (uno affetto da grave disabilità) e uno sfratto esecutivo da fronteggiare. Ma ancora una volta, la terza in poco tempo, la famiglia di Nuraminis ha evitato il peggio: finire su una strada senza più un tetto sotto il quale stare.

Lo sgombero loro imposto per morosità è stato nuovamente rinviato: stavolta al 21 gennaio. «Almeno trascorreremo le feste tranquilli, senza l’ansia e la preoccupazione di restare senza casa», sospira la donna, madre nonché tutrice del figlio diversamente abile e di un altro minorenne sotto tutela.

La visita

Pochi giorni fa gli uomini dei Servizi sociali del Comune, l’ufficiale giudiziario e le forze dell’ordine si sono presentati davanti all’abitazione ma il finale ha ricalcato quanto avvenuto gli scorsi 6 luglio e 3 settembre: il rinvio dell’esecuzione. Scongiurata per il momento anche l’ipotesi avanzata dalle autorità di dividere la famiglia, con padre e figlio maggiorenne nell’alloggio Erp (edilizia residenziale pubblica) messo a disposizione dall’amministrazione cittadina, piccolo però per accogliere tutta la famiglia e i 3 cani di proprietà («fondamentali», si legge in una certificazione medica specialistica, «per la pet therapy della ragazza affetta da sindrome di down»), e madre e i due figli sotto tutela in una struttura apposita.

«Mia figlia è sotto terapia farmacologica ed è proprio impensabile una soluzione del genere», il commento del genitore, «non mi muovo da qua fino a quando non c’è una soluzione abitativa idonea al nucleo familiare».

La vicenda

In paese il caso è venuto allo scoperto alcuni mesi fa. L’appuntamento con lo sfratto esecutivo, legato a una morosità di 7.200 euro dovuti al proprietario dell’appartamento (cifra che continua a lievitare), è stato rimandato da luglio a settembre e, successivamente a novembre. «È andata bene, tutto sommato», aggiunge la donna, «perché la casa d’emergenza proposta è stata giudicata non idonea al nostro nucleo dalle autorità competenti».