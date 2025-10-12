VaiOnline
Arborea.
13 ottobre 2025 alle 00:35

Famiglia sotto sfratto, incontro in Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Qulcosa si muove per la famiglia di Arborea sotto sfratto. I loro legali, Fabio Costa e Marco Mascia, questa settimana hanno in agenda un incontro con la sindaca, Manuela Pintus, per trovare una soluzione adeguata a padre, madre e tre figli, uno dei quali di pochi mesi con gravi patologie. Intanto la famiglia ha anche attivato una raccolta fondi. «Non volevo arrivare a questo ma diverse persone mi hanno spiegato che era il metodo migliore per raccogliere gli aiuti che in tanti hanno promesso di darci», afferma il padre. A causa di problemi economici dovuti alle alte spese sanitarie e alla disabilità del padre che non può lavorare, l’affitto dell’abitazione non viene pagato da tempo, ecco perché l’ufficio giudiziario ha dato sessanta giorni di tempo per lasciare la casa. «Mi hanno chiamato da tutta l’Isola e non solo - racconta il padre - Mi hanno chiesto di attivare una raccolta fondi sulla piattaforma web GoFundMee così ho fatto». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
L’omicidio

Palermo, 21enne ucciso in piazza

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna