Famiglia sotto sfratto, incontro in Comune 

Qulcosa si muove per la famiglia di Arborea sotto sfratto. I loro legali, Fabio Costa e Marco Mascia, questa settimana hanno in agenda un incontro con la sindaca, Manuela Pintus, per trovare una soluzione adeguata a padre, madre e tre figli, uno dei quali di pochi mesi con gravi patologie. Intanto la famiglia ha anche attivato una raccolta fondi. «Non volevo arrivare a questo ma diverse persone mi hanno spiegato che era il metodo migliore per raccogliere gli aiuti che in tanti hanno promesso di darci», afferma il padre. A causa di problemi economici dovuti alle alte spese sanitarie e alla disabilità del padre che non può lavorare, l’affitto dell’abitazione non viene pagato da tempo, ecco perché l’ufficio giudiziario ha dato sessanta giorni di tempo per lasciare la casa. «Mi hanno chiamato da tutta l’Isola e non solo - racconta il padre - Mi hanno chiesto di attivare una raccolta fondi sulla piattaforma web GoFundMee così ho fatto». ( s. p. )

