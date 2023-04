Famiglia salva nell’auto in fiamme 

Salvi per miracolo. Un incidente che poteva sfociare in un dramma e che fortunatamente si è risolto “solo” con un bruttissimo spavento. Sono stati momenti di vera paura ieri mattina all'alba per una famiglia di Lotzorai L’incidente si è verificato intorno alle sei e quarantacinque, sulla statale 125 Var al chilometro 46+900, al bivio per San Vito San Vito.

Il fatto

Marito e moglie, lui operaio di 46 anni, lei impiegata, con il loro figlio di 12 anni, viaggiavano a bordo di una Renault Clio. Il bambino aveva necessità di una consulenza pediatrica ospedaliera e i genitori dovevano accompagnarlo a Cagliari perché il reparto di Lanusei è chiuso. Pe run colpo di sonno del conducente, la vettura ha sbandato andando a finire sulla barriera del guard rail all'ingresso dello svincolo per San Vito e Ballao. Momenti di panico per la famiglia di Lotzorai che oltre lo choc si è trovata di fronte a un altro momento drammatico. Uscire dall'auto. Padre, madre e figlio sono riusciti fortunatamente subito a svincolarsi dalle lamiere del mezzo e lasciare l’abitacolo prima che fosse troppo tardi. L'auto infatti pochi istanti dopo ha preso fuoco. Le fiamme hanno subito avvolto la parte anteriore della Renault Clio, divorandola.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito. I pompieri hanno domato le fiamme che nel frattempo avevano danneggiato parte della carrozzeria, quindi hanno messo la vettura in sicurezza. Con loro sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di San Vito e le pattuglie di Villaputzu e Armungia che oltre a effettuare i rilievi di legge hanno regolato il traffico insieme al personale dell'Anas. Ai militari il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.