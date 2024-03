Famiglia riunita in nome del ricordo 

Una storia d'altri tempi: in un paesino straordinariamente bello come Armungia, 399 abitanti, sono tornati in quaranta, tutti parenti di quattro diverse generazioni, per ricordare due loro antenate, Raimonda Campurra, 38 anni e la figlia Marietta, barbaramente uccise da due carbonai il 7 novembre del 1907. Gli assassini erano arrivati da lontano per portarsi via l’incasso della locanda del paese dove si fornivano anche i pasti per i minatori del tempo.

Per ricordare le vittime i discendenti sono arrivati ad Armungia da diverse parti d’Italia e della Sardegna: fra loro liberi professionisti, insegnanti, medici, un sindaco. Dopo aver partecipato alla messa celebrata da don Danilo Sbressa sono andati in cimitero dove è stata sistemata una lapide in ricordo di Raimonda e Marietta. Una loro nipote, Valeria Usala, ha ricordato la tragedia in un romanzo che, tradotto in inglese, è stato presentato a febbraio anche a San Francisco negli Stati Uniti.

RIPRODUZIONE RISERVATA