Famiglia nel mirino: due auto distrutte con il fuoco 

Raid incendiario nella notte tra sabato e ieri a San Michele. Due auto parcheggiate tra via Podgora e via Premuda sono state date alle fiamme. Una terza vettura è rimasta coinvolta nel rogo. Un’azione dolosa: le auto erano parcheggiate a una ventina di metri di distanza, una in una strada e la seconda nell’altra. Mezzi di proprietà di persone della stessa famiglia. Dunque nessun dubbio sull’atto intimidatorio su cui ora stanno svolgendo le indagini gli agenti della squadra volante.

Sono stati gli abitanti della zona a dare l’allarme verso le 4 notando le fiamme che si sono sollevate contemporaneamente in via Podgora e in via Premuda. I vigili del fuoco sono arrivati in pochi istanti con la squadra del porto e un’autobotte dalla centrale di viale Marconi. Probabilmente il primo incendio è scoppiato in via Podgora perché le fiamme hanno fatto in tempo a danneggiare quasi del tutto un’auto raggiungendo anche la vettura parcheggiata davanti. Il fuoco ha divorato anche la parte anteriore del veicolo parcheggiato in via Premuda. I vigili dopo aver domato i due roghi hanno messo in sicurezza la zona.

Le indagini hanno permesso poi di scoprire che le due vetture appartengono a due persone della stessa famiglia, finita nel mirino degli attentatori per qualche sgarro o dispetto. I proprietari sono stati sentiti dai poliziotti. Non hanno saputo dare una spiegazione a quanto successo anche se avrebbero fatto cenno a una discussione avuta recentemente. Le indagini si stanno dirigendo in questa direzione. (m. v.)

